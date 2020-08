Otkud usred Beograda palata koja se zove ALBANIJA?! Ovo ste se sigurno zapitali, a odgovor se krije u neverovatnom spletu okolnosti (FOTO)

View this post on Instagram

"Палата „Албанија“ је први облакодер у Београду. Налази се у средишту града, на углу Коларчеве и Кнез Михаилове улице. Изграђена је на основу конкурсног пројекта Бранка Бона и Милана Гракалића, из 1938. године. Објекат је завршен 1939. године по пројектима Миладина Прљевића и конструктора инж. Ђорђа Лазаревића. Дуго је била највиша зграда, доминирајући објекат модерне архитектуре на гребену Београда и висински регулатор просторне композиције дуж читавог потеза Теразије–Славија. Палата „Албанија“ има 13 надземних и четири подземна спрата, висока је 53 m и укупне је површине 8.000 m2. У време изградње био је други по висини небодер југоисточне Европе, Балкана и Краљевине Југославије (највиши је био Неботичник, изграђен 1933. висине 70 м)." #srpskivitez #vitezodsrbije🇷🇸🇷🇸🇷🇸 #vitezodsrbije #palataalbanija