Vesić: Kad se dozvoli, ugostitelji će moći da rade SVAKI DAN iza ponoći

Kada republički Krizni štab bude dozvolio da ugostiteljski objekti rade do jedan sat iza ponoći, Grad Beograd će odlučiti da to bude radno vreme tokom cele nedelje, a ne samo vikendom, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će se produžiti radno vreme ugostiteljskih objekata do jedan sat iza ponoći čim epidemiološki uslovi to dozvole. Razgovarao sam ove nedelje sa premijerkom Anom Brnabić o tome kada bi ova odluka mogla da bude doneta. Čeka se preporuka epidemiologa kao i u svim drugim situacijama", rekao je Vesić za Tanjug.

Kada odluka bude doneta, grad će omogućiti ugostiteljima da, ukoliko imaju svoje lokale u stambenim zgradama, svaki dan rade do jedan sat posle ponoći, a da se muzika emituje do ponoći.

To će, ističe Vesić, biti još jedna pomoć Grada Beograda sektoru usluga koji je ugrožen zbog epidemije virusa Kovid 19.

Prema sadašnjoj odluci Grada Beograda, ugostitelji koji imaju objekte u stambenim zgradama mogu da rade radnim danom do ponoći, a da muziku emituju do 23 sata, a vikendom mogu da rade do jedan sat, a da muziku emituju do ponoći.