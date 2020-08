Vesić za Pink: Trebalo je da prođe osam vekova da se oduži dug prema Stefanu Nemanji (VIDEO)

Sredinom novembra biće završena kompletna rekonstrukcija Savskog trga i podignut spomenik Stefanu Nemanji, potvrdio je za NOVO JUTRO televizije Pink zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je naveo da se završava postavljanje prvog dela spomenika Stefanu Nemanji, da do 4. septembra stižu još četiri kamiona, a do 15. septembra još dva kamiona sa delovima spomenika Stefanu Nemanji.

"Trebalo je da prođe osam vekova da se oduži dug prema Stefanu Nemanji, rodonačelniku najznačajnije srpske srednjovekovne dinastije koja je dala 11 vladara, u čije vreme je Srbija postala moćna srednjovekovna država", rekao je Vesić.

Kako kaže, zahvalan je predsedniku Aleksandru Vučiću što je prvi predložio da se podigne spomenik Stefanu Nemanji jer, navodi, mi kao narod ne komuniciramo sa srednjim vekom, nemamo nijednog srednjovekovnog vladatra na novčanici.

Pojašnjava da će spomenik biti jedinstven u svetu, da figura Stefana Nemanje stoji na razbijenom vizantijskom šlemu koji simboliše uzdizanje srpske države i stoji na žezlu Svetog Save koji izbija iz tog šlema.

Spomenik će, kako je naveo, biti muzej na otvorenom gde će sa unutrašnje strane šlema moći da se vide motivi iz istorije Srbije o života Stefana Nemanje.

Komentarišući kritike koje stižu na račun izbora vajara i visine spomenika, Vesić kaže da su to kritike lažne elite i da se zapravo tu prelama sukob dve ideologije.

"Vučićeve ideologije koja pokazuje poštovanje prema istoriji i druge koja smatra da Srbija treba da bude slaba u kojoj nema mesta za spomenik Stefanu Nemanji, Svetom Savi", naglasio je on.

Napominje da će se u Beogradu podići spomenici i despotu Stefanu Lazareviću, Dijani Budisavljević, Meši Selimoviću, Vasku Popi, J.J.Zmaju, Milošu Crnjanskom, Meši Selimoviću.

Vesić napominje da će do 1. septembra biti završeni svi građevinski radove na Savskom keju, koji se rekonstruiše od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave, a do sredine septembra biće kompletno završen - postavljen i mobilijar.