GRADNJA METROA POČINJE DO KRAJA SLEDEĆE GODINE! Prve dve linije imaće 43 stanice, a JEDAN DEO BEOGRADA ĆE SE POTPUNO PROMENITI!

Gradnja metroa u Beogradu počinje do kraja sledeće godine, rekao je za Novo jutro TV PINK, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je naveo da je održan sastanak tehničke komisije gde su utvrđeni poslednji detalji oko trase.

"Trenutno radimo geologiju. Najkasnije u septebru, oktobru usvojićemo plan generalne regulacije šinskih sistema koji podrazumeva tačne stanice beogradskog metroa", rekao je Vesić.

On je naglasio da će taj plan podrazumevati širenje tramvajske mreže od Banovog brda prema Ceraku, Jurija Gagarina prema Zemunu i Bežaniji, od Bogoslovije prema Adi Huji, a da će u budućnosti tramvaj da ide i levom obalom Dunava.

"Sa razvojem metroa vi planirate razvoj grada. Mirijevo će se potpuno promeniti sa metro stanicom, Karaburma , Železnik", naglasio je Vesić.

Prve dve linije metroa, kako je rekao, imaće 43 stanice, a biće raspisan i međunarodni konkurs za uređenje svake stanice.

"Svaka stanica biće umetničko delo za sebe i predstavljaće ili taj deo grada ili deo iz istorije Srbije", naveo je on.

Kako je ranije najavljeno prva linija metroa bi vodila od Makiškog polja (kod Železnika) do Mirijeva duga 21,3 kilometara sa 23 stanice i drugu od Mirijeva do Zemuna, dugu 19,2 kilometara uz 20 stanica. Za početak bi se gradila prva faza prve linije, od Makiškog polja do Karaburme.