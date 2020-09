Hram Svetog Save je počeo da se gradi 1935. godine i ove godne u Beogradu, i nakon 85 godina najveći pravoslavni hram na Balkanu biće završen, rekao je za Pink zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

- Najviše je urađeno na završetku Hrama Svetog Save upravo u vreme kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uložio velike napore da se hram završi - naveo je Vesić i dodako kako je podjednako značajno i zalaganje poglavara SPC, patrijarha Irineja.

Prema njegovm rečima, po završetku radova Beograd će biti dom jednog od najvećeg pravoslavnog hrama, jedinstvenog u svetu.

- Ovo je pokazatelj da kao društvo konačno uspevamo da završimo velike projekte. Osim hrama, treba urediti ovaj svetosavski plato za koji je raspisan konkurs za izgradnju - kaže Vesić.

Kako je on ukazao, po završetku hrama i platoa ispred građani Beograda i Srbije će dobiti jedan evropski park, na kom će dominirati Hram Svetog save.

- Pred nama je ogroman posao, ali kao što vidite svako obećanje koje damo ispunimo. Predsednik Vučić je nedavno obećao da će ovaj plato biti uređen i završićemo ga u najkraćem mogućem roku - rekao je Vesić.

- U produžetku parohijskog doma ubuduće će biti izgrađena zgrada svetog sinoda. Tako da će patrijarh srpski biti na vračaru, pored Hrama svetog Save - kaže je Vesić.

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić je pojasnio da prva faza rekonstrukcije podrazumeva popločavanje porte hrama najkvalitetnijim mermerom, u površini od oko osam hiljada kvadratnih metara.

- Očekujemo da će ta faza biti gotova do kraja ove godine - rekao je on i dodao da će se sledeće godine nastaviti sa obnovom, od platoa do ulice Bulevar oslobođenja.