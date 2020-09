Vesić: Organizovanje biciklističke trke Beograd - Banjaluka u doba korone veliki podvig

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da je organizacija biciklističke trke Beograd-Banjaluka na visokom nivou u vreme pandemije koronavirusa bila podvig.

Četrnaesto izadnje trke, koju su zajednički organizovale Srbija i Republika Srpska, završeno je danas u Banjaluci, vožnjom poslednje etape.

"Organizovati međunarodno takmičenje kada je svet pogođen pandemijom koronavirusa, zaista je herojstvo. Organizovati takmičenje na ovakavom nivou je stvarno podvig. Ovo je možda najozbiljnije i najvažnije međunarodno sportsko takmičenje ove godine na našim prostorima. To samo govori koliko su ovi ljudi uporni i koliko su se trudili da se ovo takmičenje održi", rekao je Vesić novinarima posle završetka trke.

On je istakao da je srećan što se ova trka vozi između Beograda i Banjaluke, jer je to dokaz da su to dva grada u kojem žive pripadnici istog naroda.

"Što se Beograda tiče, nastavićemo da podržavamo ovu trku kao i u prethodnih 10 godina. Već sledeće godine voziće se krug kroz Beograd, što će ovoj manifestaciji dati malo veći značaj i veću medijsku atraktivnost. Naša obaveza je da nastavimo da podržavamo ovo takmičenje kako bi ono svake godine bilo sve bolje i bolje", rekao je Vesić.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je veliki izazov bio organizovati trku.

"Mislili smo da je 13.trka bila izazovna, ali ovo je bila teška godina. Sa 14. trkom mislim da smo imali mali istorijski događaj da se uopšte održala. To je jedan od retkih sportskih događaja međunarodnog karaktera koji se održao ove godine koju je 'pojela' epidemija. Drago mi je zbog toga, Banjaluka je kao i obično bila dobar organizator i domaćin", rekao je Radojičić.