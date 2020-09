Vesić za Pink: Lažnoj srpskoj eliti smeta što rodoljubiva politika Aleksandra Vučića nastavlja da pobeđuje!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, rekao je za Pink kako od lažne elite Srbije stiži kvazi argumenti kako bi se opsturirali radovi na spomeniku Stefanu Nemanji.

Vesić je istakako da takozvana elita postavlja pitanja zašto ruski vajar radi spomenik, zašto je spomenik visok 23 metra, zašto se nalazi na tom mesti...

- Jedno od možda najglupljih je bila primedba, zašto Beograd dobija spomenik Stefanu Nemanji kada on nikada nije bio u Beogradu. Oni se bune zbog toga što Srbija i Beograd dobijaju spomenik Stefanu Nemanji. Ne smeta njima ništa od toga, njima upravo smeta jedino to što Srbija dobija ovaj spoemnik - kaže Vesić.

Vesić je ukazao na to da zapravo takozvanoj eliti, koju kako kaže, predstavlja Boris Tadić, smeta što patriotska i rodoljubiva politika pobeđuju u Srbiji.

- Njima smeta što politka Aleksandra Vučića pobeđuje. To je politika koja poštuje srpsku istoriju, srpsku tradiciju, slavi srpske vladare i heroje. To je politika koja podrazumeva da je Srbija jaka i ponosna na svoju istoriju. To je politika Aleksandra Vučuća - ponosno je istakao Vesić