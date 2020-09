Vesić najavio izgradnju unutrašnje obilaznice u Pestonici: 2021. godine počinj izgradnja mosta na Adi Huji!

Gostujući na TV Pink, zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, izjavio je danas da se nastavlja izgradnja unutrašnje obilaznice kod Mosta na Adi.

"Kada je završen Most na Adi nisu završene i pristupne saobraćajnice. Mi smo prvo završili skretanje od mosta do Tošinog bunara, zatim smo pustili tramvaj preko Mosta na Adi i povezali Banovo brdo s Novim Beogradom i sada sledi da uradimo taj silazak prema Rakovici", rekao je Vesić.

On je dodao da se radi na pravljenju i unutrašnje obilaznice koja treba da poveže Most na Adi i Most na Adi Huji, navodeći da će do 2022. godine biti spojen auto-put s Mostom na Adi sa unutrašnjom obilaznicom sa četiri trake.

Najavio je i da će 2021. godine početi izgradnja mosta na Adi Huji koji će koštati više od 200 miliona evra.

"Mi imamo obavezu da slavimo našu srednjovekovnu istoriju, ali, nažalost, kao narod se ponašamo kao da je naša istorija počela 1804. godine. Između ostalog nijednog srednjovekovnog vladara nemamo na novčanici", podsetio je Vesić.

"Taj most treba da rastereti Pančevački most i onda ćemo povezati tu unutrašnju obilaznicu sa mostom na Adi Huji i tog časa će Beograd dobiti pravu saobraćajnicu sa četiri trake kroz grad", zaključio je Vesić.