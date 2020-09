Komisija za spomenike, nazive trgova i ulica usvojla predlog Gorana Vesića za spomenike trojici gradonačelnika u Beogradu

Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica usvojila je danas inicijativu da se podignu spomenici nekadašnjim gradonačelnicima Beograda Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću.

Komisija je usvojila i inicijativu da se Hrvatska ulica na Paliluli preimenuje u Ulicu glinskih žrtava 1941. godine, rekla je predsednica te komisije Andrea Radulović, a saopštila je Gradska uprava.

Inicijativu da se trojici gradonačelnika podignu spomenici, na mestima koja su uticala na njihov život i rad u prestonici, podneo je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je predložio da se ispred zgrade Gradske opštine Zemun na Masarikovom trgu, podigne spomenik Branku Pešiću, navodeći da se su u vreme kada je Pešić bio gradonačelnik izgrađeni Beograđanka, Mostarska petlja, auto-put kroz Beograd, most Gazela, Terazijski tunel, osnovane kulturne manifestacije kao što su ''Fest'' i ''Bitef''.

Za podižanje spomenika Vladi Iliću, predložen je prostor između ulica Džordža Vašingtona, Bulevara despota Stefana, Vojvode Dobrnjca, Venizelosove i Knez Miletine ulice.

U inicijativi se navodi da je u vreme Ilićevog mandata počela izgradnja Hrama Svetog Save, visećeg mosta na Savi na čijim se stubovima danas nalazi Brankov most, izgrađen je "Most kralja Petra” na Dunavu, gde se danas nalazi Pančevački most, Beogradski sajam i otvoren Zoološki vrt.

Spomenik Milošu Savčiću biće, prema predlogu, podignut na uglu Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića i Vojvode Putnika.

Bio je gradonačelnik kratko, od 1929. do 1930, ali je za godinu dana svog mandata rešio veliki broj problema Beograđana, stoji u inicijativi.

Bio je i ministar građevine Kraljevine Jugoslavije, a između dva svetska rata postao je jedan od najvećih građevinskih magnata Evrope, a na KiM je tada otvorio jedan od najmodernijih evropskih rudnika "Trepca".

Inicijativu o preimenovanju Hrvatske ulice na Paliluli podneli su građani Koteža, a u njoj se navodi da je pokolj u crkvi u Glini, 29. jula 1941. godine, kada su ustaše ubile više od 1.700 ljudi, lokalnog srpskog stanovništva, jedan od najvećih zločina, a da je želja da se novim nazivom sačuva sećanje na nevino stradalo stanovništvo.