Vesić razgovarao sa čelnicima opštine Voždovac: Najavljeni brojni projekti i rešavanje gorućih problema (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas, sa saradnicima, opštinu Voždovac i najavio da će na toj opštini biti urađeno više projekata, među kojima je i rekonstrukcija ulica Crnotravska i Save Maškovića.

Naveo je da je juče potpisan ugovor sa izvođačima za rekonstrukciju tih ulica koje se, podsetio je, nalaze na Banjici i saobraćajno su veoma problematične, jer predstavljaju "saobraćajni čep" u bilo koje doba dana, a ne samo u špicu, kao što je do skora bio slučaj.

Zato će, istakao je, te ulice biti rekonstruisane i pretvorene u saobraćajnice sa četiri trake čime će se, dodao je, omogućiti da građani mogu komfornije da ih koriste.

Te ulice su deo spoljne magistralne tangente, odnosno unutrašnje obilaznice oko Beograda koja će povezati Most na Adi i budući most na Adi Huji, rekao je Vesić i dodao da se na tom potezu nalaze Bulevar patrijarha Pavla, ulice Pere Velimirovića, Borska, Crnotravska, Save Maškovića, izlazak iz naselja Stepa Stepanović, zatim auto-put, naselja Medaković i Mokri Lug i dalje deonica do mesta budućeg mosta na Adi Huji.

Vesić je najavio da će se do marta 2022. godine povezati auto-put sa Mostom na Adi što će, kako je istakao, omogućiti da sve pomenute ulice imaju po četiri trake.

- Unutrašnja obilaznica se već radi i ona će građanima omogućiti značajan komfor u prevozu. Daleko su odmakli radovi u Bulevaru patrijarha Pavla. Stigli smo do Košutnjaka, dok će do 2022. godine biti završeno spajanje sa Mostom na Adi. Osim toga, uveliko se izvode radovi u Ulici Pere Velimirovića - pojasnio je zamenik gradonačelnika.

Vesić je podsetio da je Voždovac jedna od najvećih opština na teritoriji Beograda, koja ima više od 200.000 stanovnika.

- Veća je od nekih evropskih država i zato je za nas posebno važna. Opština Voždovac je specifična po tome što ima različite delove, od čisto ruralnih do veoma urbanih, tako da njeni građani imaju različite potrebe i zato ovde sa pažnjom treba pristupiti onome što se radi - rekao je Vesić.

Podsetio je da je završen jelezovački kolektor koji je veoma značajan jer bez završetka tih radova nije bilo moguće da se priključe čitavi delovi Voždovca na kanalizaciju.

Najavio je da će tokom narednih meseci biti raspisan tender za izgradnju kanalizacije u Jajincima čime će, dodao je, sigurno nekoliko desetina hiljada ljudi koji žive na tom prostoru biti priključeno na kanalizaciju ili će konačno dobiti kanalizaciju.

Dodao je da se završavaju i dva postrojenja za preradu otpadnih voda na teritoriji Voždovca - u Pinosavi i Belom potoku.

Osim toga, naveo je da se radi obilaznica oko Beograda koja delom prolazi i kroz teritoriju Voždovca i dodao da to radi Republika Srbija, te da će obilaznica biti gotova do kraja ove godine.

Na Voždovcu će se, naveo je, raditi i parkovi, vrtići, uređenje međublokovskih površina...

Istakao je da se radi veoma mnogo kako bi građani Voždovca osetili da su ravnopravni sa ostalim građanima Beograda i dodao da je cilj gradske vlasti da svi građani glavnog grada žive bolje.

Predsednica opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić je zahvalila zameniku gradonačelnika na poseti i dodala da ta opština u svakom trenutku ima pomoć Grada Beograda koji u nju puno investira.

Navela je da će opština Voždovac, pre svega, mnogo više raditi na boljoj komunikaciji sa građanima jer je onima koji žive u udaljenim delovima Voždovca daleko da dođu do zgrade opštine.

- Hoćemo da to promenimo i uradimo uslužne centre i u Ripnju, Belom potoku, Kumodražu - delovima koji su dosta udaljeni od opštine, ali i da preuredimo samo funkcionisanje unutar zgrade opštine i u uslužnim centrima kako bi građani imali sve na jednom mestu, da imaju isturene šaltere i poreznika, i inspektora, elektronsko biranje brojeva...da im sve bude dostupnije, kako elektronski tako i uživo - rekla je Tomić Ilić.

Dodala je da će se intenzivirati i anketiranje građana, odnosno njihovo učešće u odlučivanju onoga šta treba da se radi na teritoriji njihove opštine jer je važno šta oni misle i očekuju.