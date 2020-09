VESIĆ: Beograd planira veliko proširenje biciklističkih staza

U prvoj fazi, od 2021. godine do 2023. godine, biće urađeno 132,7 kilometara novih staza, najavio je zamenik gradonačelnika prestonica.

Grad Beograd je usvojio Plan održive urbane mobilnosti kojim je planirano da se do 2031. godine izgradi 492 kilometra novih biciklističkih staza, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Pojasnio je da će u prvoj fazi, od 2021. godine do 2023. godine, biti urađeno 132,7 kilometara novih staza i to u Višnjičkoj ulici, Mirijevskom bulevaru, Teodora Drajzera i Ustaničkoj.

U drugoj fazi, od 2024. do 2028. godine, biće urađeno 80,8 kilometara staza, a u trećoj, od 2029. do 2031. godine, još 279,4 kilometra staza, precizirao je Vesić.

- Nekome će se činiti da je skoro 500 kilometara novih biciklističkih staza mnogo, ali ako se zna da je dužina ulica kojim saobraća javni prevoz u Beogradu oko 1.900 kilometara, videćete da će nam i posle 2031. trebati još novih staza - rekao je Vesić.

Podsetio je da u Beogradu trenutno ima oko 100 kilometara biciklističkih staza i da je od 2016. godine do danas realizovano proširenje mreže biciklističkih staza za oko 17 kilometara.

- Ove godine uradili smo biciklističke staze dužine oko 2,5 kilometara i to u Bulevaru Vudroa Vilsona, Bulevaru Mihajla Pupina, od Milentija Popovića do Brankovog mosta (kod pumpe Dejton), i od Savskog trga do Slavije preko Nemanjine ulice - naveo je Vesić.

Napomenuo je da je dva puta propadao tender za javno-privatno partnerstvo za sistem javnih bicikala i da je Grad sada odlučio da od svojih para izgradi stanice i kupi električne bicikle koji bi se iznajmljivali građanima.

- Tokom naredne godine imaćemo u gradu stotinu stanica sa 750 električnih bicikala - rekao je zamenik gradonačelnika.

Dodao da je Grad Beograd tražio da se izmene zakonski propisi kojima bi se definisao pojam "biciklističko-pešačke ulice".

- Tražili smo da se uvede pojam 'biciklističko-pešačke ulice' u kojima prednost imaju pešaci i biciklisti, a automobili mogu da voze brzinom od 10 kilometara na sat, zatim i mogućnost korišćenja 'žutih traka' za bicikliste prema proceni Saobraćajne policije i lokalne samouprave, kao i subvencije za kupovinu domaćih bicikala i zakonsko regulisanje rada električnih trotineta - rekao je Vesić.