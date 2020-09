ČUVENI BOJSI SE ZAHVALIO VESIĆU NA POKLONU: Zvezda "Mućki" oduševljena Beogradom (FOTO)

Poznati engleski glumac Džon Čalis zahvalio je zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću na knjizi koju mu je poslao o Beogradu.

"Zahvaljujem Goranu Vesiću, zameniku gradonačelnika Beograda, što mi je poslao knjigu o njegovom divnom gradu. Zaista smo uživali prilikom posete Srbiji i radujem se povratku Bojsija u Beograd u budućnosti", napisao je sinoć Čalis na "Tviteru".

Thank you to Goran Vesic,the Vice Mayor of Belgrade for sending me this book about his beautiful city.We really enjoyed our visit to Serbia and look forward to Boycie being Back In #Belgrade in the future! pic.twitter.com/7vDikekMAc