Slika despota Stefana Lazarevića u Skupštini grada (FOTO)

Slika despota Stefana Lazarevića pod bedemima Beograda, dimenzija 6,5 sa 2,5 metara, postavljena je u velikoj sali Skupštine grada Beograda, gde se održavaju sednice gradskog parlamenta i donose odluke u vezi sa srpskom prestonicom.

Predstavljanju slike, koja je delo slikara Nebojše Ðuranovića, prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji je rekao da je postavljanje ove slike istorijska stvar za Beograd jer govori o tome koliko smo počeli da poštujemo svoju istoriju.

"Kada pričamo o lokalnoj samoupravi često se govori o infrastrukturnim projektima - mostovima, parkovima...Mi danas pričamo o mostu prema istoriji i posebno sam srećan jer je Skupština grada Beograda napravila most prema svojoj istoriji, možda svom najslavnijem delu istorije - vremenu kada je Beogradom vladao despot Stefan Lazarević", rekao je Vesić.

Naveo je da je u vreme despota Stefana Lazarevića Beograd obnovljen i postao trgovački centar ovog dela Evrope, da je to doba procvata Beograda, te podsetio da Grad Beograd danas slavi slavu Spasovdan, koju je uveo despot Stefan Lazarević.

"Na neki način, on je bio prvi gradonačelnik Beograda. On je Beograd proglasio prestonicom Srbije i zato se vremena despota Stefana Lazarevića sećamo sa posebnom pažnom i zato je zaslužio da se njegova slika, koju je radio naš uvaženi slikar Nebojša Ðuranović, nalazi u sali Skupštine grada u kojoj se donose odluke koje su u interesu svih građana Beograda", istakao je Vesić.

Kako je dodao, ne postoji prikladnija ličnost čija slika treba da se nalazi u toj sali od despota Stefana Lazarevića.

"Siguran sam da će odbornici, kada budu donosili odluke o tome kako treba da izgleda naš grad, voditi računa da ih, budući da ih donose pod slikom despota Stefana Lazarevića, donose tako da Beograd napreduje i razvija se kao u njegovo vreme", rekao je Vesić.

Zahvalio je kompanijama "Napred" i "Energoprojekt" koje su, dodao, finansirale postavljanje slike i poklonile je Beogradu, kao i kompaniji "EURO BRAVO" koja je poklonila ram za sliku.

Pokazale su, kaže Vesić, da su društveno odgovorne kompanije koje vode računa o tome da čuvamo svoje kulturno-istorijske vrednosti.

Posebno je zahvalio Marku Popoviću koji je preminuo pre nekoliko meseci, a koji je bio konsultant Nebojši Ðuranoviću tokom nastanka slike.

"Nažalost, nije dočekao da vidi ovu sliku u čijem je nastajanju učestvovao i dao svoj veliki doprinos", rekao je Vesić.

Dodao je da se postavljanje ove slike uklapa u odluku koju je Skupština grada donela pre nekoliko meseci da se na uglu Bulevara despota Stefana i ulica Milana Kašanina, Carigradske i Drinčićeve podigne spomenik despotu Stefanu Lazareviću.

Slika despota Stefana Lazarevića pod bedemima Beograda, gde ga dočekuju narod i sveštenstvo, delo je slikara Nebojše Ðuranovića koji je rekao da mu je velika čast i zadovoljstvo što mu je, pre oko godinu dana, ukazana prilika da naslika tu sliku.

"To je bio ne samo veliki izazov, već i na neki način moja obaveza da uradim pošto se dugo godina bavim ovom vrstom slikarstva. Ovaj format i tema i sve ono što me veže za srednji vek i Beograd, kao moj rodni grad, bio je veliki izazov i zaista sam se potrudio na svaki način da to opravdam", rekao je Ðuranović.

Naveo je da se danas vrlo retko rade tako veliki formati slika ne samo kod nas, već uopšte u svetu i dodao da su imali manjih problema sa prostorom gde će slika biti izrađena.

"Naši smo salu jednog starog bioskopa gde sam to radio određeno vreme. Prošlo je godinu dana i mislim da smo uradili značajan posao", dodao je Ðuranović.

Nekadašnji kustos Narodnog muzeja Nikola Kusovac je rekao da je despot Stefan Lazarević velika ličnost naše istorije i da je slika postavljena na pravo mesto, te ocenio da je Ðuranović uradio posao kako valja.

"Narativ je jako dobar, prilagođen ovom mestu i zato mislim da je slika došla na pravo mesto", rekao je Kusovac.

Predsednik Upravnog odbora kompanije "Energoprojekt" i generalni direktor i vlasnik firme "Napred" Dobroslav Bojović je rekao da nisu imali dilemu da podrže ideju zamenika gradonačelnika.

"Hteli smo da ovom slikom pokažemo da ne tražimo od Grada samo da zajedno radimo, već i da zajedno uživamo u onom što nam je istorija ostavila", rekao je Bojović i dodao da ne postoji bolje mesto u Beogradu da ova slika bude postavljena od sale u kojoj se održavaju sednice gradskog parlamenta.

Vlasnik kompanije "EURO BRAVO" Milan Vujko je rekao da je zamenik gradonačelnika veliki predvodnik kulturnog i privrednog razvoja Beograda i dodao mu je velika čast što je učestvovao u realizaciji "ovako prelepe ideje".

"Uvek ćemo podržati ideje kulturnog razvoja Beograda", dodao je Vujko.