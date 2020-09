NAJEZDA SMRDIBUBA U BEOGRADU: Evo u kojim delovima grada ih ima najviše i kako da ih se JEDNOSTAVNIM TRIKOVIMA REŠITE

Izrazito toplo i vlažno letnje vreme pogodavalo je njihovom prenamnožavanju, a građani ne uspevaju da nađu adekvatan način zaštite i odbrane od njihovih naleta.

- Ima ih svuda, uleću u stan, lepe se na veš koji se suši na terasi i ostavljaju karakterističan miris zbog kojeg iznova sve moram da perem. Postali su pravi vesnici jeseni - priča Zoranka R. sa Zvezdare.

Marija Č. sa Žarkova kaže da ih je našla najmanje pet komada u opranoj garderobi, a budući da ih se boji čekala je da neko od ukućana skupi veš. Ipak ni to njoj nije pomoglo da izbegne smrdibube, koje su se zalepile za stvari.

Smrdibube nisu rizične po zdravlje

Iako stanovnicima prestonice smeta njihovo prisustvo, nadležni iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju neće sprovoditi organizovano suzbijanje i uništavanje jer ovi insekti ne predstavljaju rizik po zdravlje stanovništva.

- U jesen, kada nastupaju hladnije noći i jutra, smrdibube traže pogodan zaklon u kojem će neaktivno provesti nepovoljan hladan period. Tokom leta ženke snesu jaja u pukotine kore drveća iz kojih se razvijaju larve koje prezime zimu, a na proleće se razvijaju odrasle jedinke - objašnjavaju zaposleni u Zavodu za bicide i medicinsku ekologiju.

Prema zvaničnim podacima Zavoda, najviše ih ima u delovima grada koji su u blizini većih parkova i šuma, kao i u onima gde ima mnogo zelenila. U Beogradu je potvrđeno i prisustvo vrste kupinova stenica ili smrdljivi martin, koja je najčešće braonkastozelene boje sa narandžastim nogama. Mada se u poslednje vreme beleži i prisustvo invanzivne vrste poreklom iz istočne Azije, koja se od 2011. godine širi po evropskim zemljama, i koja predstavlja poljoprivrednu štetočinu.

Preventivne mere protiv ovih insekata, osim mehaničkih mera zaštite, ne postoje. One podrazumevaju stavljanje mrežica na prozore, zatvaranje svih šupljina i pukotina oko prozora i vrata.



Evo kako da se rešite smrdibuba

Dosadne smrdibube se uvlače u stanove, vozila i odeću, zuje, lete i šire nesnosni miris. Ali, načina da ih se rešite itekako ima. Od prevencije, do odbrane, ovo su metode da ih se otarasite vrlo brzo. Pokušajte da spoljno svetlo svedete na minimum. Svetlost i toplota privlače ove dosadnjakoviće, koji ne podnose hladnoću, te je možda bolje da svetlo gasite na terasi kada na njoj ne provodite vreme. Ko je već ugradio sijalice koje se aktiviraju na pokret, sigurno će imati manje problema sa smrdibubama. Ukoliko živite u kući, zgazite nekoliko buba ispred svog doma, kako bi oterali ostale. Miris koji je nama nesnosan zapravo je signal za druge pripadnike te vrste da se ne pribiližavaju opasnosti i odlete dalje. Izbegnite da smrad unesete u svoju kuću, tako što će te insekte prekriti papirom pre nego što ih zgazite. Smrdibube odbija i miris belog luka i nane, te razmislite da ovaj začin dodate svojim jelima ili da izaberete čaj od mente kao svoj omiljeni jesenji napitak. Takođe im se ne dopada "aroma" omekšivača. Manje su šanse da vas ovi neželjeni gosti posećuju ako na terasi ili kraj prozora ostavite veš da se suši. Ukoliko veš sušite u dvorištu ili mašini, drugi način je da pri pranju prozore jednom protrljate i omekšivačem. Popravite sve labave slavine kako bi izbegli stvaranje vlage koja privlači bube. Poprskajte insekticidom svoje spoljne zidove. Ako to radite sami, pratite uputstva koja vam daju u radnji ili na proizvodu. Drugi način je da prosto unajmite ekipu koja se bavi dezinsekcijom. Napravite zamke za smrdibube. Ove napasti privlači svetlost, vlaga i žuta boja. Ukoliko postavite žuti papir ili neki drugi materijal na terasi ili u dvorišu, skupićete ih sve na jedno mesto, odakle možete da ih jednostavno usisate ili sve zajedno bacite u WC šolju. Druga varijanta je da u posudu sipate oko 2.5 litra vode i jednu kašičicu deterdženta. Posudu stavite ispod izvora svetlost. Bube će same doći i udaviti se u tečnosti.