RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI U BEOGRADU: Smanjen pritisak i prekidi u snadbevanju vodom u opštinama Zemun, Čukarica i Voždovac!

Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini potrošači u opštinama Čukarica, Zemun i Voždovac danas neće imati vodu.

Zbog neophodnih i neodložnih radova na magistralnom cevovodu kod Pupinovog mosta u Zemunu, od jutros u 7 do 9 sati u nedelju, 27. septembra, pad pritiska osetiće potrošači u toj, ali i na opštinama Novi Beograd i Surčin.

U istom vremenskom periodu, kod potrošača na višim spratovima na opštinama Novi Beograd i Zemun doći će do prekida u vodosnabdevanju, kao i kod potrošača na nižim spratovima u Gornjem gradu u Zemunu.

Od 8.30 do 18 sati u Zemunu, u Ulici Pregrevica, bez vode će ostati korisnici u delu od ulica Branka Pešića do Slavonske.

U opštini Čukarica, od osam do 18 sati, bez vode će biti potrošači u ulicama Obalskih radnika, Strugarska, Stevana Đurđevića Trošarinca, Mladena Mitrića i Nikole Vučete.

Zbog prevezivanja kućnih priključaka na novu vodovodnu mrežu, na Voždovcu od osam sati do ponoći vodu neće imati potrošači u ulicama Jove Ilića (od Pukovnika Purića do Lepeničke) i Koste Jovanovića (od Bajronove do Lepeničke).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a na potrošače se apeluje da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.