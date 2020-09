Vesić: Rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru produžen do 23 sata

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je danas da je na osnovu odluke Republičkog kriznog štaba, Gradski štab doneo odluku da ugostiteljski objekti u zatvorenom prostoru od večeras mogu da rade do 23 sata.

On je istakao da do 31. oktobra u Beogradu bašte mogu da rade do jedan sat posle ponoći i radnim danima.

– Na Kriznom štabu sam se zalagao da ugostitelji rade duže. Razumem lekare koji su veoma skeptični prema toj ideji, jer je njihova obaveza da vode računa o tome da se epidemija ne proširi. Teško je naći meru između toga da ugostitelji rade i da se stanovništvo sačuva. Iz tog razloga najvažnija mera je nošenje maski. Ukoliko građani poštuju epidemiološke mere, tada nema opasnosti da dođe do zaraze i u slučaju produženja radnog vremena. Stalno se tražila mera da se pomogne da ugostitelji počnu da rade, jer u sektoru ugostiteljstva u Beogradu radi skoro 40 hiljada ljudi. Ne računajući klubove gde sigurno radi oko deset hiljada ljudi. Moja je obaveza da se borim da ti ljudi mogu da prime plate – rekao je Vesić i dodao da su jedino u Beogradu bašte radile do 23 sata, jer se Grad Beograd bori za svoje ugostitelje.

On je naglasio da restorani brze hrane u stambenim zgradama mogu da rade radnim danima do ponoći, a vikendom do jedan sat posle ponoći.

– Restoranima brze hrane u stambenim zgradama je bilo omogućeno da rade celu noć što je izazivalo haos u određenim zgradama. Kupci brze hrane sakupljaju se noću i prave buku na šta su se stanari žalili. Iz tog razloga smo doneli ovu odluku. To naravno ne znači da restorani brze hrane ne mogu da zakupe kuću, odvoje parking i rade čitavu noć. Razumem potrebu da ugostitelja da rade, ali moraju da imaju osećaj da nisu sami na svetu i da moraju da poštuju građane. Uvek ću biti na strani građana i zato mora da se zna red – zaključio je Vesić.