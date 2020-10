VESIĆ ZA PINK: Građani Šapca na izborima pokazali da žele SNS

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić, po povratku iz Šapca, gde su juče održani ponovljeni izbori na pet biračkih mesta, rekao je jutros da je na ponovljenim izborima SNS osvojila 1.582 glasa, dok je Nebojša Zelenović osvojio 545 glasova, što znači da je razlika više od 1.000 glasova.

Vesić je gostujući u emisiji Svitanje TV Pink rekao da očekuje da će se Zelenović ponovo žaliti i naveo da je SNS na svim biračkim mestima u Šapcu osvojila 30.222 glasa, a Zelenovih 18.023 glasa, što znači da je razlika 12.209 glasova.

"Dragan Đilas i Nebojša Zelenović su patentirali demokratiju u kojoj poništavaju izbore dok ne pobede", izjavio je Vesić.

"Stalno traženje poništavanja izbora pokazuje kako Djilas i Zelenović vide demokratiju i da njima izborni uslovi nisu važni", istakao je Vesić.

On je podsetio da su oni govorili da su izborni uslovi u Ssapcu idealni i da tamo postoji sloboda medija, a da ih je SNS pobedila sa 12.000 glasova razlike.

"Onda su poništili izbore, tražili su poništavanje na 100 biračkih mesta, pa su poništili izbore na 27 biračkih meta. Ti izbori su održani u septembru, pa smo ih opet potukli do nogu, pa su tu tražili poništavanje na svih 27 mesta, dobili su poništavanje na pet biračkih mesta, sada smo ih potukli do nogu na tih pet biračkih mesta", rekao je Vesić. Dodao je da ga ne bi začudilo da Zelenović traži poništavanje izbora na svih pet biračkih mesta, jer je to do sada uvek tražio.

"Svaki put na svakim ponovljenim izborima mi dobijemo više a on dobije manje. Ne mogu oni toliko puta da ponište oizbore koliko puta mi možemo da ih potučemo do nogu", rekao je Vesić. On je istakao da je neozbiljno prema građanima Ssapca ne priznati poraz kad se izgubi sa takvom razlikom. Vesić je ocenio da to pokazuje do koje mere se ne poštuju građana Ssapca, jer su oni pokazali da žele da na vlasti bude SNS.

Prema njegovim rečima, Zelenović misli da će stalnim ponavljanjem izbora da dobije na vremenu i da će ga, kako je rekao, neko čudo spasiti. Vesić je ponovio da to govori kako Djilas i Zelenović vide demokratiju i da im izborni uslovi nisu važni, već da su Djilasu služili samo da uništi sve druge opozicione stranke, nadajući se da će samo on moći da predvodi opoziciju.