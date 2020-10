Vesić: Novo radno vreme restorana brze hrane u stambenim zgradama u Beogradu

Odluka o zabrani radnog vremena od 24 časa restorana brze hrane u stambenim zgradama, stupila je na snagu danas, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Prema toj odluci koja je usvojena prošle sedmice na sednici Skupštine grada, restorani brze hrane u stambenim zgradama mogu da rade isto kao kafići i restorani - radnim danima do ponoći, a vikendom do 1 sat posle ponoći.

Kako je precizirao Vesić, do 31. oktobra ti objekti mogu da rade radnim danima do 1 sat, jer je to mera koju je doneo Grad da bi se pomoglo ugostiteljima.

"Više nije moguće da restorani brze hrane rade čitavu noć", rekao je Vesić i dodao da je odluka doneta zato što su se građani žalili i opravdano govorili da nemaju miran san, a gradska vlast želi da uvede red.

"Kao što smo uveli red kada je reč o parkiranju, tako ćemo uvesti red po pitanju buke, rešićemo problem pare i mirisa, i svaki put ćemo zaštiti građane kada su u pravu. Nije bilo normalno da se građani skupljaju u zgradama u tri ili četiri ujutru, galame i konzumiraju hranu. Toga nema nigde na svetu", istakao je Vesić.

Prema njegovim rečima, juče su svi restorani brze hrane u stambenim zgradama upozoreni, mada su i pre sedam dana znali da odluka stupa na snagu.

"Ovo je još jedna pobeda građana nad onima koji su bahati. Borimo se da svi rade, da svako radno mesto opstane, ali nikada na uštrb građana. Ne možete da imate restoran ili kafić i da maltretirate ljude koji žive u zgradi, već da radite tako da oni žive normalno, a da vi zarađujete", rekao je Vesić.