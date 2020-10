U SRBIJI JE SVE MOGUĆE! U Beogradskom autobusu se vozio u ALBANSKOM DRESU - evo kakve su reakcije NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (FOTO)

Ova fotografija je za kratko vreme izazvala velike reakcije na društvenim mrežama.

Fotografija mladića koji je obukao dres sa albanskim obeležjima i koji se vozi u autubusu na liniji 56 pojavila se na društvenim mrežama izazvla je veliku reakciju na Fejsbuku.

Inače, fotografija je obljavljena na Fejsbuk stranici "Uživo iz beogradskih tramvaja i autobusa", i za kratko vreme postala jako popularna.

Reakcije su bile raznolike, ima ih preko 40, a ovo su neke od njih:

- Ima pravo da nosi šta želi. Uostalom, grb nije toliko upadljiv. Ne deluje kao da ima nameru da provocira.

- Da nisam pročitala komentare, ne bih ni shvatila da je u pitanju albanski grb, ako je to uopšte. Uopšte me zanima šta ko nosi, više me brinu ovi što ne nose maske u busu ili ih nose ispod nosa a tiskaju se i pričaju telefonom.

-Mi smo evropska zemlja, kod nas sve može