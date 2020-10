BAHAĆENJE LIDERA SSP! Vesić: Zbog Đilasa koji je prevario građane 10 godina se čeka na Peti parkić, a Grad Beograd mora da plati MILIONSKU odštetu!

Deceniju je to bila zapuštena livada na kojoj je trava visoka metar i gde deca ne smeju ni da uđu. Obećavam građanima da će na proleće naredne godine tu biti park, kaže Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.

Sudbina Petog parkića na Zvezdari konačno više nije neizvesna, uprkos tome što je Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, prodao tu parcelu, a zatim prevario građane i investitora, koji je Grad Beograd tužio za 372 miliona dinara!

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, kaže za Kurir da će ta parcela, koja deset godina stoji zarasla u travu i korov, na proleće sledeće godine konačno postati park.

Neispunjeno obećanje

Direkcija za građevinsko zemljište prodala je, u vreme dok je Đilas bio gradonačelnik, kompaniji "Crnotravac d.o.o." parcelu na kojoj je bio Peti parkić, i to za izgradnju stambene zgrade. Investitor je uplatio novac Gradu i počeo je da gradi, ali su se građani usprotivili, krenuli su protesti i koncerti, zbog čega je Đilas doneo odluku da se promeni urbanistički plan i da to ipak bude park. Tu ponovo nastaje problem, jer je Đilas investitoru obećao drugu lokaciju, a stanarima park, ali ni jedno ni drugo nije ispunio. Poslednjeg dana pred zastarelost "Crnotravac" je tužio Grad Beograd, a prema presudi Apelacionog suda od 24. oktobra 2019, u koju je Kurir imao uvid, gradu je naloženo da isplati 372.796.819,99 dinara, i to na ime stvarne štete, izmakle koristi, kamate i troškova parničnog postupka.

Tu se uključuju pravobranilaštvo i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji pregovaraju s vlasnikom "Crnotravca" i postižu da Gradu vrati parcelu, da ne traži nadoknadu za sticanje, da otpiše kamatu, a da se odšteta plati u dve rate na dve godine, o čemu svedoče dokumenta u koja je Kurir imao uvid.

Grad ponovo vlasnik

Nakon ovoga Grad se upisuje kao vlasnik i moći će ovu napuštenu livadu konačno da pretvori u park, kaže Vesić.

- Deset godina je Peti park bio zapuštena livada na kojoj je trava visoka metar i gde deca ne smeju ni da uđu. Njihov park Đilas je prvo prodao za izgradnju zgrade, pa kada su se građani pobunili, sve je poništio. Potom je prevario investitora, kome je obećao drugu parcelu. Prevario je i građane, kojima je obećao park. Zbog Đilasove neodgovornosti investitor je tužio Grad, koji sada mora da plati 3,5 miliona evra odštete. Toliko koštaju dva vrtića. Sada kada smo uspeli da upišemo Grad kao vlasnika parcele, obećavam građanima da će u proleće naredne godine tu biti park - kaže Vesić.

On se pre tri nedelje sastao sa stanarima, s kojima se dogovorio da zajedno s "Gradskim zelenilom" kreiraju kako će njihov budući park izgledati. Đilas nije odgovarao na poziv.