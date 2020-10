UVEDENA JE NOVA, NEOBIČNA MERA PROTIV KORONE: Tri se primenjuju od juče i za svaku su predviđene PAPRENE KAZNE

Beograd je prethodnih dana označen kao grad od dakle je ubedljivo najveći broj zaraženih od korona virusa, a kako bi se situacija držala pod kontrolom donete su nove mere za čije će kršenje svi nasavesni građani morati da izdvoje veću sumu novca.

Nove mere koje su juče stupile na snagu, odnose se na skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata, pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera, a takođe je otvoren i viber broj za prijavu onih koji ne poštuju propisana pravila.

Da je vreme za nove mere i pojačanu kontrolu u Beogradu jasno pokazuje i poslednji korona presek. Od 151 novozaraženog za poslednja 24 časa ponovo je najviše iz Beograda, odnosno više od polovine dolazi iz prestonice. U Beogradu je, tako čak 78 obolelih prema poslednjem preseku, što je 52 odsto od ukupnog broja novozaraženih.

Viber broj počeo sa radom

Kako je i najavio juče zamenik gradonačelnika Beogada Goran Vesić viber broj preko kog će svi građani moći da pošalju fotografije ugostiteljskih objekata u kojima se krše epidemiološke mere ili da prijave neka druga nepoštovanja mera počeo je juče sa radom, a to je potvrđeno i iz Ministarstva zdravlja.

- U funkciji je poseban broj 064/8811405 na koji građani mogu putem viber aplikacije da prijave nepoštovanje epidemioloških mera, naročito u ugostiteljskim objektima i drugim mestima gde se okuplja veći broj gradana - saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Ovo važi za celu Srbiju, ne samo za Beograd, mada je u prestonici očigledno najveći problem.

Epidemiološka situacija u Srbiji je dosta bolja nego u zemljama u regionu, ali kako bi se održala na povoljnom nivou potrebno je da se i dalje poštuju sve mere da ne bi došlo do ponovnog razbuktavanja virusa.

- Stoga je ovo prelomni trenutak kada se mere moraju poštovati jednako kao i prethodnih meseci, a prijava nepoštovanja epidemioloških mera putem aplikacije viber jedan je od načina da se zadrži visok nivo primene i poštovanja mera - stoji u saopštenju.

Ovo je način i dokaz da svi zajedno učestvujemo u borbi protiv virusa, a tako i pomognemo nadležnim službama da "uhvate" one koji se ogluše o mere.

Pojačana kontrola u gradskom prevozu

I ako je bilo pohvala za poštovanje mera i nošenje maske u gradskom prevozu, očigledno je da su se stanovnici prestonice malo opustili u poslednje vreme. Kako je gradski prevoz jedna od korona bombi i da ne bi došlo do naglog širenja virusa u narednom periodu, nadležni su prekjuče počeli sa pojačanom kontrolom a podsećaju i na rigorozne kazne za nepoštovanje mera.

- Uradili smo 125 nadzora u javnom prevozu, napisano je ukupno 15 prijava u prethodna dva dana, a svi vozači su u obavezi da nose maske. Tamo gde ima kabine, nije potrebno da nosi masku, a nažalost nemaju sva vozila kabinu. Naš apel je da se poštuju mere, maska je jedina zaštita i zato ćemo insistirati da se u zatvorenom prostoru nose maske - rekao je ranije zamenik gradonačelnika.

Poslednjih dana i nedelja vidljiva su prepuna vozila gradskog prevoza u kojima ne da nije moguće držati odstojanje, nego u neka od njih bilo je skoro i nemoguće ući. Kako bi se na vreme sprečilo dalje širenje virusa kontrola u GSP vozilima je od juče pojačana te bez maske i ne pomišljajte da uđete u neko od vozila GSP-a.

Skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata

Poznato je da je veća verovatnoća od zaražavanja u zatvorenom prostoru nego na otvorenom, pa se sada ta mogućnost dolaskom hladnijeg vremena povećala. Bašte kafića se polako zatvaraju, a gosti se sele unutar toplijeg dela lokala koji je dosta pogodniji i za širenje virusa.

Kako do toga ne bi došlo, Krizni štab za borbu protiv korona virusa doneo je odluku kojom se ograničava radno vreme do 23 sata, kako za one koji imaju, tako i za lokale bez bašte i to u celoj Srbiji.

Takođe, sekretarka Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Beograda Sonja Božović rekla je da od danas kreće još stroža kontrola ugostiteljskih objekata u prestonici.

- I do sada smo u zajedničkim inspekcijskom nadzoru sa kolegama iz komunalne milicije i sanitarne inspekcije vršili redovnu kontrolu poštovanja mera i radnog vremena ugostiteljskih objekata - rekla je Božovićeva gostujući u "Beogradskoj hronici".

Navela je da je od jula izvršeno 5.649 kontrola, 183 prekršajna naloga je bilo, a 105 prosleđenja sudiji za prekršaje.

- Samo za jedno veče imali smo 115 kontrola objekata. Najveći je pritisak na centar grada, jer tu ima i najviše prijava, ali radimo i prigradske opštine, prisutni smo i u Obrenovcu, Mladenovcu, Lazarevcu - ukazala je Božovićeva.

Kazne paprene

Pored toga što je krenuo intenzivni inspekcijski nadzor nad restoranima i kafićima, kako bi se videlo da li poštuju sve mere, paprene su i cene kazni koje ih mogu stići.

Naime, u zatvorenom prostoru ne sme biti više od 30 ljudi, obavezno je nošenje maski svih zaposlenih sve vreme, dok gosti mogu da bude bez istih dok sede sa stolom, a mora se držati i propisano rastojanje od najmanje 1,5 metara.

Kazne za nepoštovanje ovakvih mera mogu biti 500.000 dinara minimum. Kako je naglasio ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, sigurno je da novčana kazna neće biti ispod te sume.

Vlasnici su dužni da organizuju održavanje higijene, dezinfekciju pribora i stolova, obezbede zaštitna sredstva na stolovima i u toaletima, kao i mašinsko pranje posuđa.

Kazna za zaposlene koji ne budu poštovali propisane mere kreće se od 10.000 do 20.000 dinara.

Ukoliko ne budete nosili masku u javnom gradskom prevozu, kao i u svim zatvorenim objektima (prodavnicama, apotekama, pekarama, gradskim službama...) preti vam kazna od 5.000 dinara.

Svi građani Srbije koji uoče nepoštovanje preventivnih mera to mogu prijaviti putem jedinstvenog Kontakt centra za inspekcije i to posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011/6350322.