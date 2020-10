Završava se uređenje Platoa Raše Popova

Glavni urbanista Marko Stojčić najavio je da je uređenje Platoa Raše Popova, koji se nalazi između Ulice 27. marta i Knez Danilove, bezmalo završeno. Narednih dana posadiće se trava u posebne, veće žardinjere, a uskoro sledi i postavljanje skulpture Raše Popova.

– Stabla u žardinjere su posađena, rasveta je postavljena, klupe su tu. Preostaje da se postavi i sama skulptura Raše Popova, koji je nedaleko odavde stanovao, pa ga se mnoge komšije i dalje rado sećaju. To i jeste bila inspiracija za nas kada smo radili idejno rešenje za plato. Namera je bila da se objedini ono čime se on bavio, jer je bio jedan od najznačajnijih književnika za decu, ali i da se oplemeni prostor između objekata koji su možda izgubili atraktivnost i kolorit iz perioda kada su građeni. Sigurni smo da će ovaj prostor pozitivno uticati na raspoloženje ljudi, jer su stanari i inicirali njegovo uređenje. Zajedno smo oplemenili plato i ponosni smo na to kako izgleda – rekao je Stojčić.

Plato će biti i prostor za kulturna dešavanja na otvorenom, namenjena deci, a atraktivnosti naročito doprinosi raznolikost boja, što je njima posebno zanimljivo, zaključio je Stojčić.