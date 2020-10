"KORONA LAKO MOŽE DA SE PROŠIRI PO SRBIJI..." Dr Kon otkrio da li je na Kriznom štabu bulo reči o ZATVARANJU BEOGRADA

"Neće to doći odjednom , ali u narednim nedeljama se može očekivati", rekao je epidemiolog o širenju virusa po Srbiji.

U Srbiji se pogoršava epidemiološka situacija, posebno u Beogradu, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i upozorava da se zbog povećanja broja zaraženih u prestonici iz nesigurne situacije prelazi u nepovoljnu. Navodi da se očekuje da će doći do prenosa i širenja broja zaraženih i na ostale delove Srbije.

- Neće to doći odjednom , ali u narednim nedeljama se može očekivati - naveo je Kon za Tanjug.

Uvođenje vanrednog stanja, međutim, nije opcija, kaže Kon.

Najveći broj zaraženih jeste u Beogradu, a naš sagovornik kaže da se nijednom na sednicama Kriznog štaba nije pominjalo zatvaranje prestonice, kao i da "za sada nema vidljivog razloga za tako nešto".

- Što se tiče restriktivnih mera one su moguće samo u slučaju da dođe do naglog pogoršanja, koje prevazilazi sve što smo do sada videli. To ne očekujemo, ukoliko se budemo pridržavali mera - rekao je epidemiolog.

Posebno je važno, kako je naveo, sprovoditi mere zaštite i u velikim preduzećima, te se tu može desiti da dođe do pojačanih mera nadzora.

Kon napominje da se moraju primenjivati preventivne epidemiološke mere, da se maske moraju nositi u zatvorenom, ali da je preporuka da se nose i na otvorenom prostoru, ukoliko ne može da se obezbedi distanca od dva metra.

- MIslim da sada niko ne nosi masku ulici, tamo gde ne možete kontrolisati i održavati distancu. Recimo, u Knez Mihailovoj ulici ne možete kontrolisati da li ćete biti na udaljenosti od dva metra u svakom trenutku. Prošao sam tuda i osim mene još dvoje ljudi je nosilo maske, ostali ne - rekao je Kon.

Napominje da se preporuke ne shvataju kao nešto značajno, da je nepoštovanje preporuka dovelo u junu do eksplozivnog širenja virusa.

Zaštitne mere koje se primenjuju u školi, pre svega nošenje maski, dovele su do smanjenja akutnih respiratornih infekcija, kaže Kon i dodaje da je duplo manje respiratornih infekcija sada nego u istom periodu prošle godine.