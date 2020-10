Komunalna preduzeća u pripravnosti zbog najavljenih padavina!

Zbog najavljenih obilnih padavina sva javna komunalna predzeća u Beogradu u pripravnosti su da reaguju ukoliko to bude potrebno, izjavio je danas pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.

On je rekao da će, prema prognozama meteorologa, na teritoriji glavnog grada u naredna 24 sata pasti i do 40 litara kiše po kvadratnom metru, ističući da sva gradska komunalna preduzeća preduzimaju mere da ne bi došlo do nepredviđenih okolnosti.

- ''JKP Beogradski vodovod i kanalizacija'' imaće više od 20 dežurnih ekipa koje će biti spremne da reaguju. Takođe, u pripravnosti su i ekipe ''Zelenila Beograd'', ''Beograd puta'', ''Beogradvoda'', ''Gradske čistoće'' - rekao je Mladenović za Tanjug posle operativnog sastanka Gradskog štaba za vanredne situacije povodom najavljenih padavina.

Mladenović je kazao da je na sastanku sa direktorima javnih komunalnih preduzeća, kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika Goran Vesić, dogovoreno da se preduzmu sve mere i organizuje dežurstvo ekipa tokom 24 sata koje će biti spremne da reaguju ukoliko najavljene padavine izazovu probleme.

- Najavljeno je da će noćas nekoliko sati padati skoro osam litara po kvadratnom metru. Sva naša javna komunlana preduzeća biće spremna da reaguju ukoliko bude potrebno - rekao je Mladenović.

On je pozvao građane da preko ''Beokom'' servisa prijave eventualne probleme koji mogu nastati usled obilnih padavina.