PRIJATELJSKI ODNOSI I JAKA SARADNJA! VESIĆ: Beograd ima specijalne veze sa 35 gradova širom sveta, a do kraja godine će se "POBRATIMITI" SA JOŠ ČETIRI

Zamenik gradonačelnika je podsetio da je u toku proces bratimljenja sa Banjalukom koji će biti ozvaničen do kraja meseca.

Beograd ima povelju o saradnji - specijalne i prijateljske veze sa 35 gradova širom sveta od kojih je pobratimljen sa Šangajem, Ljubljanom, Krfom, Čikagom i Konvertijem, a prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, do kraja godine na tom spisku biće još četiri važna grada. - Beograd će imati četiri nova grada 'pobratima' - Banjaluku, Kosovsku Mitrovicu, Brisel i Sankt Petersburg - rekao je Vesić za Tanjug i podsetio da je u toku proces bratimljenja sa Banjalukom koji će biti ozvaničen do kraja meseca. Nedavno je, kaže doneta odluka i o bratimljenju sa Kosovskom Mitrovicom. - Sporazum ćemo potpisati 23. novembra u Kosovskoj Mitrovici a radi se na bratimljenju Beograda i Brisela što će biti do kraja godine - rekao je Vesić i najavio skoro povezivanje i Beograda i Sankt Petersburga. Brisel, podsetio je, ima i Beogradsku ulicu, tako da će Beograd dobiti ulicu koja će nositi ime glavnog grada Belgije. - Ta međunarodna saradnja je nešto dobro, jer možemo da učimo jedni od drugih - rekao je Vesić i podsetio da sporazumi podrazumevaju saradnju u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, turizma - oni su polazna tačka za konkretnu saradnju i razmenu znanja i iskustava na osnovu kojih se grad i njegove službe razvijaju. Vesić kaže da su ipak neki od tih sporazuma o saradnji ostali samo slovo na papiru, ali da su zato Moskva, Ljubljana i Beč dobar pirmer. Nekoliko godna održavaju se Dani Moskve u Beograd, čak ih, kako kaže nije prekinula ni korona. Sa Ljubljanom sarađujemo blisko, rekao je Vesić i podsetio i na razmenu dva kulturno-istorijska sporazuma - Beograd je Ljubljani poklonio bistu Vuka Stefanovića-Kradžića a oni nama Jerneja Kopitara koja će uskoro biti postavljena. Ljubljana će, kaže, uskoro dobiti i ulicu nazvanu po Beogradu. Saradnja sa Bečom odlična je, rekao je on i dodao da Beč u Beogradu ima čak i kancelariju što je, kako kaže, prirodno imajući u vidu veliki broj ljudi iz cele Srbije, posebno Požarevca, koji tamo žive. Beograd će dobiti ulicu nazvanu po Beču i Varšavi gde postoje Beogradski trg i ulica, rekao je Vesić i dodao da tako pokazuju poštovanje i primer kako jedni prema drugima treba da se odnosimo. Među poslednjim sporazumima koji je Beograd potpisao o bratimljenju je onaj sa Šangajem, jednim od najvećih i najbrže rastućih gradova. Saradnju ima sa Sarajevom, Rabatom, Moskvom, Seulom, provincijom Hunan, Astanom, Teheranom i Bernom, a specijalne veze sa Minskom, Skopljem, Podgoricom, Šenženom i Zagrebom. Pre dve decenije potpisan je Protokol o saradnji sa Kijevom i Bukureštom, pre tri sa Telavivom a pre četiri sa Pekingom, Berlinom, Budimeštom i Rimom. Beograd i Atina posebne veze gaje od 1966. Najstarije prijateljstvo uspostavljeno je 1957. godine sa britanskim gradom Koventri. Povodom šest decenija od bratimljenja Beograda i Koventrija, u znak zahvalnosti za pomoć u obnovi u ratu razrušenog pozorišta, ta kulturna institucija dobila je ime "Beogradski teatar".