Završna akcija suzbijanja krpelja

Ekipe JKP „Gradska čistoća“, Sektor ekologije i unapređenja životne sredine, sprovešće završnu akciju suzbijanja populacije krpelja u Beogradu 20. oktobra, kada će vremenski uslovi biti povoljni i dozvoljavati hemijski tretman ovih zglavkara.

Akcija suzbijanja krpelja koja se sprovodi sutra, u terminu od 11 do 15 sati, obuhvatiće javne površine na teritoriji grada Beograda i to parkove, izletišta, šume, dečja igrališta, sportske centre i druge zelene površine na kojima boravi veći broj ljudi, kućnih ljubimaca ili domaćih životinja. Na terenu će biti 15 ekipa preduzeća koja će tretman sprovoditi vozilima sa raspršivačima, a na površinama do kojih nije moguće pristupiti ovim uređajima, tretman će sprovesti stručne ekipe pomoću leđnih atomizera.

Za potrebe suzbijanja krpelja koristi se preparat registrovan od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i bezbedan po čoveka i životinjski svet.

Početkom proleća krpelji ponovo počinju da budu aktivni, a u skladu sa rezultatima monitoringa planiraće se i sprovoditi akcije suzbijanja ovih zglavkara.

Redovno praćenje brojnosti krpelja, odnosno monitoring, omogućava da se sa neophodnim merama suzbijanja počne u pravom trenutku i tako smanji mogućnost da krpelji koji su zaraženi mikroorganizmima patogenim po čoveka budu uzročnici nekih od zaraznih bolesti.