OD BETON HALE DO PANČEVAČKOG MOSTA! Stojčić otkrio kako će izgledati LINIJSKI PARK

Linijski park će značajno uticati na razvoj Beograda Glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić izjavio je za da bi izgradnja Linijskog parka, koji će se prostirati na površini od 4,6 kilometara, trebalo da počne krajem sledeće godine, te da će radovi trajati oko 2,5 godine.

– Linijski park će imati deset celina. Idejna rešenja je izradilo 55 mladih ljudi, koji su se kvalifikovali kroz postupak koji smo sproveli početkom godine. Tih deset celina su jedna funkcionalna celina koja čini Linijski park i on počinje tridesetak metara od Beton hale i završava se kod Pančevačkog mosta. Ta teritorija obuhvata staru železničku prugu koja nije u funkciji od kada smo počeli da gradimo Beograd na vodi. Tada je potpuno promenjena železnička mreža, pa smo konačno uspeli da prodremo iz urbanih delova grada do Save, a sada kroz Linijski park isto to radimo samo na dunavskoj strani. Tako da će prvi put od kada je izgrađen taj deo Beograda moći nesmetano pešačkim i biciklističkim koridorima da se priđe Dunavu. Konačno će zaživeti sve oblasti uz Linijski park, to će biti zdravo mesto za život i konačno će tu biti pravi parkovi po ugledu na Njujork, Pariz, Valensiju – pojasnio je Stojčić.

Prema njegovim rečima, Linijski park će potpuno transformisati čitavo tkivo od 4,6 kilometara.

– Linijski park zauzima javnu površinu gde je nekad bila pruga i sve parcele su u vlasništvu Grada Beograda ili Republike Srbije, ali ćemo mi i dodatno da uđemo sa obe strane u naselja gde god je to moguće kako bi ga povezali sa postojećim otvorenim prostorima u stambenim blokovima. Ideja je da ceo taj deo grada od 4,6 kilometara pa puta kilometar bude renoviran u nekom trenutku, ali sada krećemo po celinama. Nadamo se da će uspešno biti sprovedena nabavka za izvođenje radova, koja opet podrazumeva izvođenje po celinama, jer imamo dosta objekata koji treba da se uklone, imovinsko-pravni postupci treba da krenu krajem januara sedeće godine, tako da će to sigurno da traje dve do tri godine – rekao je Stojčić.

Kako je naveo, radili smo idejno rešenje, radimo plan detaljne regulacije, obezbedili smo sredstva za projektnu dokumentaciju koja će biti raspisana, odnosno nabavka će biti raspisana verovatno početkom februara.

– Čim to bude zaršeno idemo u sledeću fazu, nabavku za izvođenje. Faze će zavisiti od procene postupka za imovinsko-pravne postupke koje treba da sprovedemo za svaki od objekata. Zavisno od te brzine videćemo koja će celina biti prva, druga, treća, ali verovatno će se to izvoditi u dve faze, a možda i tri. Možda građevinski najjednostavnije ali najkomplikovanije su prve tri celine jer obuhvataju deo bedema Kalemegdana. Znači tu ćemo imati rekonstrukciju bedema, imamo plato kod Kule Nebojša koji je kulturno-istorijski značajan. Tu ćemo pokušati da izvedemo radove tako da se odbranimo od voda. Kada su visoke vode tu sve poplavi pa ćemo ovom intervencijom i to pokušati da razrešimo. Svakako svaka celina ima svoju problematiku možda najviše u imovinsko-pravnom smisu, a izazov će biti saobraćajno povezivanje jer Linijski park u kontinuitetu ima 4,6 kilometara i nigde ga ne preseca kolski saobraćaj. To znači da ćemo svuda imati podvožnjake ili neke druge načine prelaska, ali pešaci i biciklisti će u kontinuitetu svih 4,6 kilometara da funkcionišu – naglasio je Stojčić.

Procena je, dodao je Stojčić, da je vrednost ovog projekta oko 55 miliona evra i naveo da će park imati drastičan uticaj na razvoj Beograda. On je rekao i da je pripremljen četvorominutni film o ovom parku kako bi građani videli gde se nalazi teritorija koju on obuhvata, kao i šta je ideja u smislu izvođenja radova na tom potezu.