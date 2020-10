Vesić: Beograd na vodi prostor za sve Beograđane

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je Tržni centar "Galerija" sa svojih 300.000 kvadratnih metara predstavlja najveći objekat tog tipa na na Balkanu i on je samo deo onoga što je urađeno u Beogradu na vodi.

"Pre sedam godina ovde je bila močvara, železničke šine, ljudi su živeli u vagonima i bez kanalizacije, a ko je pokušao da prođe biciklističkom stazom, često je bio meta napada pasa lutalica. Od tada do danas, zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića, dobili smo najveći građevinski projekat u Evropi, vredan 3,5 milijardi evra", rekao je Vesić.

On je istakao i da to nije samo šoping mol, već na tom prostoru niče i Kula "Beograd", najviša na Balkanu, koja će biti završena na jesen iduće godine, i tako će Beograd nastaviti tradiciju najviših zgrada, od palate "Albanija", preko "Beograđanke" do Kule "Beograd".

Podsetio je da na gradilištu Beograda na vodi trenutno radi 2.800 radnika, da je do danas prodato 768 stanova, a da se grade još 2.484 stana.

"Pored izgradnje stanova treba pomenuti i Sava promenadu, koju je uredio investitor Beograda na vodi. Grad je uredio prostor od Beton hale do Brankovog mosta, a novi izgled dobili su i Hercegovačka ulica, Savski trg, Bulevar Vudroa Vilsona i centralni park. Taj deo grada postaje prostor za sve Beograđane i pokazuje koliko se naš grad ubrzano menja i gradi", rekao je Vesić.

Vesić je najavio i nastavak zoniranja na Novom Beogradu, podsetivši da je taj posao obavljen u blokovima 21 i 22.

"Pre nego što nastavimo, moramo elektronski uneti sve površine, taj posao je već u toku i biće više parking mesta. Zone štite građane koji žive u njima, one znače uvođenje reda baš kao što je i Oko sokolovo to učinilo u centru grada", istakao je Goran Vesić.