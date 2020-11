PRIPADNICE LEPŠEG POLA ZA VOLANOM SPECIJALIZOVANIH VOZILA „ČISTOĆE“ (FOTO)

Za volanom specijalizovanih vozila u JKP „Gradska čistoća“ sve češće se nalaze pripadnice lepšeg pola.

Time se preduzeće za prethodnih 136 godina postojanja nije moglo pohvaliti, jer žena vozača angažovanih u JKP „Gradska čistoća“ nije bilo. Tijana Šobota i Jelena Matić su vozači-operativci na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

„Iako su Tijana i Jelena vozači B kategorije, kao i mnogo pripadnica lepšeg pola u današnje vreme, one ipak obavljaju vrlo specifičan i kompleksan posao. Pored toga što su odlični vozači, one upravljajući specijalizovanim vozilima istovremeno obavljaju i poslove dezinfekcije, sistemske deratizacije, suzbijaju komarce i krpelje. Njihov posao zahteva i pripremu preparata i drugih biocidnih sredstva za potrebe DDD, kao i učestvovanje u poslovima monitoringa. Izuzetno sam ponosan na to što u našim redovima imamo sve više žena vozača i operativaca, vrlo sposobnih i odgovornih koje radne zadatke izvršavaju bez grešaka i propusta. One su još jedan dokaz da nema podele na muške i ženske poslove i veoma mi je drago što su deo našeg kolektiva“, izjavio je Marko Popadić, direktor JKP „Gradska čistoća“.

Tijana Šobota ima visoku školsku spremu, ali je to nije omelo da se oproba u ovom poslu i postane vozač specijalnog vozila.

„Drago mi je što nijednog trenutka niko nije postavio pitanje kako će jedna žena da radi posao koji uglavnom obavljaju muškarci. Iako imam završenu visoku školu, nisam se libila da počnem da radim ovaj posao. Smatram da je sticanje iskustva važno za napredovanje u poslu, a posle višegodišnjeg rada mogu reći da sam zadovoljna i da ću i dalje davati svoj maksimum“, kaže Šobota.

Njena koleginica, Jelena Matić je inače laboratorijski tehničar, ali se odlično snalazi u poslu koji radi.

„Sasvim neplanirano sam počela da se bavim ovim poslom, ali ne kajem se. Prostora za lični napredak uvek ima, pitanje je samo koliko se trudite. Nas dve smo sjajn tim i posao obavljamo besprekorno, a posebno mi je drago što smo deo velikog i uspešnog kolektiva“, ističe Matićeva.