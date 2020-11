Delovi Starog grada, Savskog venca i Zemuna danas bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Starom gradu, Savskom vencu i Zemunu, pojedini potrošači u tim opštinama danas neće imati vodu.

Na Starom gradu će, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, od sedam sati do ponoći bez vode ostati potrošači u ulicama Cara Dušana - neparna strana (od Tadeuša Košćuška do Kapetan Mišine), Dubrovačkoj, Cara Uroša, Skenderbegovoj (od Dubrovačke do Cara Uroša), Visokog Stevana (od Dubrovačke do Cara Uroša).

Takođe, u toj opštini vodu neće imati ni potrošači u ulicima Despota Djurđa (od Dubrovačke do Cara Uroša), Solunskoj (od Dubrovačke do Cara Uroša) i Mike Alasa (od Dubrovačke do Cara Uroša), navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Dodaje se da će na opštini Savski venac, od 8.30 do 18 sati, bez vode ostati potrošači u Deligradskoj ulici (od Trga Slavija do Birčaninove), dok će u Zemunu, u istom periodu, bez vode biti potrošači u Banijskoj ulici (od Ugrinovačke ulice do broja 54).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe.