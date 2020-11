Vesić: Striktno poštovanje mera interes zdravlja i ekonomije

Svaka mera koja se donosi mora da bude u interesu javnog zadravlja, ali i ekonomije jer ne smemo da dozvolimo da ekonomija opet stane. Moja poruka drugim političarima je da ne plaše narod, već da se skoncentrišemo da primenimo postojeće mere i naučimo da živimo sa koronom, dok se ne pronađe vakcina, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je podsetio na situaciju iz marta, kada je bilo manje zaraženih, a bio je policijskio čas i naglasio da smo se tada prvi put suočili sa pandemijom i da niko nije znao kako na nju da reaguje.

"Bilo je normalno da u tom trenutku reagujemo kao i sve druge zemlje u Evropi sa veoma oštrim merama. Sada imamo situaciju da ima više lekova kao da i mi i građani imamo više iskustva i moramo da naučimo da živimo sa koronom. Mi ne možemo da čekamo, a da privreda ne radi, jer ako privreda ne bude radila neće biti ni plata za lekare kao ni za zdravstvenu zaštitu. Sve zemlje u svetu veoma insistiraju na tome da privreda radi jer su i tamo kao i kod nas ugrožene određene grane privrede", naglasio je Vesić.

On je podsetio da u Beogradu u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi i da ukoliko ova grana ne bude radila, toliki broj porodica ostaće bez izvora zarade. A već su, kako je rekao, ugroženi radnici u turizmu, sektoru zabave, preneo je Beoinfo.

"Mi insistiramo na striktnom sprovođenju postojećih mera, a nije tajna da se one ne sprovode dovoljno striktno. Razlog je što po našem zakonu samo sanitarni inspektori mogu da izriču kazne i kontrolišu poštovanje propisa. Mi imamo u Srbiji 140 takvih inspektora što je apsolutno nedovoljno. Zato je Grad insistirao na izmeni zakona i da se omogući da više lica kontroliše sprovođenje mera", rekao je Vesić.

Izmene tog zakona, najavio je, naći će se sledeće nedelje pred poslanicima što znači da možemo da uključimo mnogo veći broj ljudi u kontrolu mera. Ugostiteljski objekti će raditi i dalje do 23 sata, uz propisane mere da jedna osoba ide na četiri metara kvadratna, uz razdaljinu od metar i po - rekao je Vesić, koji je naglasio da samo jedan do dva odsto ugostitelja ne poštuje mere. Kako je naveo, zbog toga ne treba svi da ispaštaju, već treba da se kazne oni koji ne poštuju mere, i ugostitelji i građani. Najveći broj zarazi se na žurkama koji se održavaju na splavovima i krivi su organizatori, a ne gosti. U krivičnom zakonu stoji da ko u vreme epidemije namerno širi zarazu treba krivično da odgovara, istakao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je istakao da je veoma važno da u ovoj situaciji budemo jedinstveni i ne pokušavamo da je zloupotrebljavamo. On je ukazao da pojedine političke stranke, kao i pojedini mediji pokušavaju da zloupotrebe situaiciju sa korona virusom, navodeći primer kupovine opreme za kovod bolnice po hitnom postupku. Zna se da se u vreme epidemije radi po hitnim procedurama, jer ne mogu bolesnici da čekaju tri meseca da bi se obavio tender redovnim putem. Veoma je važno da stojimo iza mera Kriznog štaba, kao i naših lekara koji rade veoma težak posao skoro devet meseci, naveo je Vesić.

On je naglasio da se mere ne donose na osnovu toga šta neko želi već na osnovu toga šta predlašu epidemiolozi i šta je dobro za našu zemlju i ekonomiju kako bi i dalje bila najbolja u Evropi kao što i jeste u poslednja dva kvartala. Vesić je naveo da dolazi vreme slava, ali i da veliki deo građana razume da je to rizično. Ove godine neće biti organizovana tradicionalna manifestacija za decu ispred Hrama Svetog Save Božićno seoce”. Isto tako neće biti ni onih kućica u centru grada, ali ćemo obezbediti da preko nekih televizija bude prenos dočeka Nove godine. Organizovaćemo jedan zanimljiv program na nekliko lokacija gde će, između ostalog, mladi muzičari pevati pesme o Beogradu, ali bez publike. Imaćemo i vatromet u ponoć, ali neće biti masovnih okupljanja, najavio je Vesić.

On je dodao da poštovanje mera može dobro da funkcioniše, a to pokazuje mali broj zaraženih u školama i vrtićima. Suština je da je zaštitimo naš zdravstveni sitem. Pokazalo se da uspevamo da izdržimo i ovaj talas. Beogradsku arenu smo stavili u funkciju sa 510 kreveta i 215 kiseoničkih mesta, to nije bilo moguće ni u prvom ni u drugom talasu. Do 1. decembra će biti završena kovod bolnica u Batajnici sa 1.000 kreveta. Samo u Beogradu ćemo imati 1.510 novih mesta, nezavisno od postojećih kapaciteta. I time ćemo omogućiti drugim bolnicima da mogu da rade i sa drugim pacijentima, ukazao je Vesić.