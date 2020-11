DRAMATIČNI PODACI DR KONA: U Beogradu dnevno zarazno između 10.000 i 20.000 ljudi! ALARMANTNA SITUACIJA U PRESTONICI

Kon je u svom Fejsbuk statusu ocenio da je situacija vrlo slična kao u Slovačkoj.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je da je epidemiološka situacija u Beogradu takva da je u ovom trenutku zarazno između 10.000 i 20.000 stanovnika prestonice - na dnevnom nivou.

- U Beogradu se može proceniti na osnovu dnevno pozitivnih rezultata PCR testiranja da je zarazno u ovom trenutku između 10 i 20.000 Beograđana na dnevnom nivou. To je vrlo slično kao i u Slovačkoj - negde oko 1% stanovništva je zarazno. To bi značilo da je na svakoj zabavi sa preko 100 ljudi uz nekontrolisane kontakte, glasni govor ili pevanje, verovatnoća da će doći do zaražavanja izrazito visoka. Slovačka je testirala 3,6 miliona ljudi sa brzim antigenskim testom i utvrdila da je 1% u trenutku testiranja zarazno - napisao je Kon.

Podsetimo, danas je u Srbiji zabeleženo 2.112 novozaraženih, a preminulo je deset pacijenata. U odnosu na broj testiranih, pokazuje se da je četvrti testirani zapravo imao pozitivan rezultat.

U protekla 24 sata testirano je 8.299 osoba.

Od posledica korona virusa ukupno je preminulo 890 građana Srbije.