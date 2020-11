VESIĆ: Kazniti one koji krše mere, 500 novih ljudi u kontroli

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je večeras da je vreme da ugostitelji koji krše epidemiološke mere odgovaraju i poručio da će izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti omogućiti strožu kontrolu mera i da će prestonica dobiti 400-500 novih ljudi, koji će učestvovati u kontroli.

Vesić je naglasio da je važno da privreda nastavi da funkcioniše. On je rekao da Grad Beograd insistira na tome da se promene zakonski propisi kako bi se omogućilo da veći broj izvršilaca kontroliše poštovanje epidemioloških mera. "Prema sadašnjem zakonu, to mogu da rade samo sanitarni inspektori Ministarstva zdravlja, a njih je 140 na teritoriji čitave Srbije i oni nisu dovoljni da kontrolišu poštovanje mere. Izmenom zakonom to će biti omogućeno komunalnim milicionerima i inspektorima. Na taj način imaćemo u Beogradu 400-500 novih ljudi koji će moći da učestvuju u kontroli", rekao je Vesić.

On je naglasio da grad insistira na tome da se prvo poštuju postojeće mere, a onda da se razmišlja o novim merama, ali je primetio da jedan broj ugostitelja krši mere i organizuje žurke posle 23 sata.

Vesić je ocenio da je neophodno da oni koji organizuju žurke i proslave posle 23 sata za to i odgovaraju.

"Mislim da je vreme da tužioci razmisle da li neko time krši krivični zakon. U krivičnom zakoniku postoji krivično delo, koje kaže da ko namerno zarazi druge ljude, a organizator žurke to radi, može da odgovara krivično. Nisu odgovorna deca koja dođu na takvu proslavu, već oni koji je reklamiraju na društvenim mrežama i zarađuju na tome", rekao je Vesić.

On je dodao da je vreme da tih jedan odsto ugostitelja konačno odgovara za takve postupke, a ne da se kažnjava 99 odsto ugostitelja koji vredno rade i poštuju mere.

"Važno je da se ove mere sprovedu do kraja. Siguran sam da će se izmenom zakona omogućiti da se strože kontrolišu mere i da privreda radi, a da se istovremeno zaštiti stanovništvo od zaraznih bolesti", rekao je Vesić. Na pitanje da li će se skratiti radno vreme ugostiteljskih objetaka ili vrtića, Vesić je rekao da neće i poručio da moramo da naučimo da živimo s ovakvom situacijom.

"Jedna je situacija bila u martu kad smo se prvi put suočili sa ovim virusom, a sad imamo iskustvo već osam meseci i privreda mora da radi", rekao je Vesić ističcući da se turisti polako vraćaju što pokazuje to da su kapaciteti hotela popunjeni 50 odsto, a negde i 70 odsto.

Istakao je i da u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi, te je ponovio da treba poštovati mere i striktno kazniti one koje organizuju proslave, ali omogućiti da privreda radi.

"Jer ako privreda ne radi neće biti mogućnosti da se kupi nova zaštitna oprema i nećemo moći da platimo lekare", rekao je Vesić ističući da ako ekonomija ne bude radila, nećemo moći da opstanemo. Kao primer naveo je Nemačku, gde, kako je rekao, niko nije zaustavio privredu.

"Počeli su da se vraćaju turisti i oporavlja sektor usluga. Imamo rast privrede i industrijske proizvođenje, imamo najmanji pad u Evropi i zato je važno da se nastavi ovaj trend, na tome insistiraju predsednik Vučić, vlada i gradska vlast u Beogradu koja sprovodi tu politiku", poručio je Vesić.