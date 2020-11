Centar za obrazovanje i kulturu Božidarac poziva vas na onlajn skup “Dan praktičnih veština” u četvrtak u 11 časova.

Događaj se organizuje u okviru Evropske nedelje stručnih veština sa ciljem promocije stručnog obrazovanja i obuka, koje doprinose razvijanju veština potrebnih za unapređivanje ličnog i profesionalnog života.

Direktor Božidarca Vladimir Kljajić kaže da je učestvovanje potpuno besplatno i da se svi zainteresovani mogu da se prijave preko sajta u samo nekoliko koraka.

- Božidarac je pripremio niz online radionica koje se održavaju uživo. U ponudi su najraznovrsniji kursevi, od pravljenje voćnog tarta u okviru kursa za poslastičara, preko šivenja maske, nanošenja noćne i dnevne šminke, održavanje i nega kože lica, pa do šišanja pasa. Imamo učenje izrade 3D štampe i modelovanje kao i pravljenje web sajta. Sve to je potpuno besplatno - ističe Kljajić.

Evropska nedelja stručnih veština obeležava se u 38 država i sa više od 780 aktivnosti. Božidarac drugu godinu za redom organizuje Dan praktičnih veština. Svi koji žele besplatno da se prijave, to mogu uraditi preko linka ovde.

Agenda za četvrtak // 12. novembar // od 11 do 14h i od 17 do 20h

Šijemo masku zajedno - od 11:00 do 11:30h

Šminkanje - Hit dnevna šminka? - od 11:45 do 12:15h

Manikir - Novi trendovi - od 12:15 do 12:45h

Kozmetika i opuštanje lica - od 13:00 do 13:30h

Gruming pasa - kako napraviti brzu frizuru? - od 13:45 do 14:15h

Kako do brze poslastice? - od 17:00 do 17:30h

Šminkanje - Hit večernja šminka? - od 17:45 do 18:15h

Web dizajn - kako do sajta za dan? od 18:00 do 19:00h

Kako do poslovnog i-mejla na engleskom? od 19:00 do 20:00h

3D štampa - Od ideje do prototipa? od 19:00 do 20:00h

Grafički dizajn - Napravi svoj logo brzo i lako! od 20:00 do 21:00h

Kljajić navodi da će vreme za radinonicu “pisanje imejla na engleskom” biti naknadno određeno.

- Uživo ćete moći da pratite onlajn demonstracije brojnih veština i sve to iz vašeg doma, putem telefona ili kompjutera. Link za onlajn pristup dobićete najkasnije pola sata pre održavanja tako da sve koji se budu prijavili molim da proveravaju imejl, a pogotovo spam ili junk folder zato što se nekada desi da naš mejl ode tamo - kaže Kljajić.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih događaj će se odložiti, a svi učesnici će biti informisani.