Vesić: Završava se projektovanje vodovodne mreže, uskoro tender

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u narednih desetak dana završava projektovanje vodovodne mreže u gročanskom naselju Ritopek, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"To znači da će tender biti raspisan do kraja godine i da ćemo u dinamici kako smo i rekli na jesen sledeće godine obezbediti vodu Ritopeku. Izvođača ćemo birati nakon dva do tri meseca, rok je šest meseci, što znači da ćemo na jesen, kao što smo i obećali, pustiti vodu u Ritopeku", rekao je Vesić novinarima u Grockoj.

Naveo je da će tu početi i priključenje delova Grocke kroz vodovod Makiš-Mladenovac koji, kako je naveo, do 2023. treba da stigne do Mladenovca.