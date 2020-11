VESIĆ: Kompanija Marera Propertis započela je rekonstrukciju Beograđanke (FOTO)

Do kraja 2021. godine Beograđanka će dobiti potpuno nov enterijer, savremenog dizajna sa zelenim oazama. Ova rekonstrukcija je deo ugovorne obaveze prema kojoj kupac mora da uloži 8 miliona evra u adaptaciju, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić se oglasio na svom Fejsbuk profilu i objavio da je rekonstrukcija najpoznatije zgrade Beograda započeta.

-Kompanija Marera Propertis započela je rekonstrukciju Beograđanke. Do kraja 2021. Beograđanka će dobiti potpuno nov enterijer, savremenog dizajna sa zelenim oazama. Ova rekonstrukcija je deo ugovorne obaveze prema kojoj kupac mora da uloži 8 miliona evra u adaptaciju. U ranoj fazi radova izdato je već 60 odsto poslovnog prostora, što potvrđuje da je Beograd atraktivna lokacija za ulaganja i poslovanje.Kada su kupci Beograđanke prošle nedelje došli kod mene da mi pokažu projekat insistirao sam da unesu samo jednu dodatnu stvar, a to je da Beograđanku osvetle najveličanstvenije u Evropi. To su učinili i obećali. Držim ih za reč.Ova zgrada će sa novim osvetljenjem, i u novom ruhu, biti jedan od najsjajnijih bisera Beograda, simbol tradicije, ali i ekonomske moći našeg glavnog grada - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.