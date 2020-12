Na današnji dan Beograd je postao SVETSKA METROPOLA zbog četiri grandiozna projekta - iza svih je stajao ISTI ČOVEK

Bio je omiljen među Beograđanima i uvek na strani "običnih ljudi", imao je viziju, ali i odlučnost potrebnu da započne projekte od kojih je šezdesetih i sedamdesetih zastajao dah.

Na današnji dan pre tačno pola veka, Beograd je postao prava metropola. Tada su u istom danu otvoreni most Gazela, auto-put kroz Beograd, Mostarska petlja i Terazijski tunel. Za sve je zaslužan Branko Pešić, po mnogima najbolji gradonačelnik Beograda u istoriji.

Teško je zamisliti kako bi izgledao Beograd bez Gazele, Terazijskog tunela ili "Beograđanke". Ovi veliki projekti pokrenuti su u vreme Branka Pešića, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda.

Ljudi su ga voleli jer nije bio običan političar, nadmeni opijen vlašću, opisuje ga poznati hroničar Branko Najhod, koji ga je i lično poznavao.

To kako je razmišljao Pešić, najbolje opisuje jedna anegdota.

- Kada je zemunska kafana Venecija trebalo da proširi terasu, svađali su se glavni gradski urbanista i direktor centrale preduzeća. Proširenje je bilo na uštrb staze za pešake, pa je gradski urbanista, naravno, tražio da terasa bude što manja, a uprava je želela da bude što veća. Pozvali su Branka Pešića da arbitrira. On je došao, iskoračio 10-15 koraka i povukao crtu do koje može da ide terasa i da "ne sme ni centimetar preko". To je uradio bez ikakvog merenja. Bio je odlučan čovek i uporan - pričao je Najhold.

Voleo je kafanu i uživao je u dobrom društvu, ali nije pio. Letovao je u Slankamenu, a o tome svedoči i fotografija koju nam je poslao Najhold. Kako kaže, ona je nastala tokom letovanja na Dunavu sa zemunskim političarima i privrednicima.

- Svako jutro je, vozeći sam sopstveni auto iz Zemuna u Beograd, na autobuskoj stanici pokupio nekoliko onih koji su čekali gradski prevoz i to bez ikakve demagogije, samo u želji da ih makar tog dana poštedi guranja u prepunim vozilima. One koji su dolazili da mu se na neku nepravdu požale, primao je i u sopstvenoj kući i to u bilo koje doba dana ili noći. Odlično je pamtio i znao svačiji problem ako bi ga samo jednom čuo, a običan svet je fasciniralo to što je pamtio i svako ime, ali nije bio zlopamtilo