Vesić: Novi vrtić u zgradi Opštine Vračar za 300 mališana

Grad Beograd raspisao je tender za rekonstrukciju aneks zgrade gradske Opštine Vračar, na uglu ulica Njegoševe i Kursuline, koji će biti pretvoren u vrtić, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

– Aneks zgrade gradske Opštine Vračar, čija je površina skoro 700 kvadratnih metara, već nekoliko godina je prazan. Pre tri godine predložio sam da adaptiramo ovaj aneks u vrtić i zahvalan sam predsedniku Opštine Vračar profesoru dr Milanu Nedeljkoviću jer je moj predlog prihvatio. Sada su se stekli svi uslovi da raspišemo tender i da posle 15. januara izaberemo izvođača koji će da izvrši adaptaciju ovog prostora koji treba da bude završen u roku od 180 dana – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, do jeseni naredne godine u zgradi Opštine Vračar počeće da radi novi vrtić u koji će ići oko 300 mališana.

– Vrtić će imati 692,48 kvadrata, a dvorište 186 metara kvadratnih. U vrtić će se ulaziti iz Kursuline ulice. Aneks opštinske zgrade izgrađen je 1959. godine, a u njegovom prizemlju nalazi se svečana sala gradske Opštine Vračar – rekao je Vesić.

Vesić je naveo da je Grad Beograd u ovoj godini započeo gradnju ili završio čak osam vrtića.

– Prošle nedelje počeo je sa radom novi vrtić u Surčinu u koji će ići oko 250 mališana, a trenutno gradimo vrtiće u Ulici Miloja Zakića na Čukarici, Bulevaru patrijarha Pavla u Rakovici, Belom polju u Obrenovcu, Novogradskoj ulici u Zemunu, kao i u Bloku 62 i na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu. Do kraja godine raspisujemo tendere za izgradnju vrtića u naselju Braće Jerković na Voždovcu, naselju Mirijevo na Zvezdari, naselju Miljakovac 3 u Rakovici, na levoj obali Dunava u opštini Palilula, u selu Stepojevac u Lazrevcu i u Mladenovcu. To znači da ćemo do kraja sledeće godine izgraditi 14 novih vrtića u kojima će biti mesta za oko tri hiljade mališana. To je manje - više broj dece koji je na listi čekanja za vrtiće. Pre osam godina na listama čekanja za beogradske vrtiće bilo je oko deset hiljada dece. Gradimo 14 vrtića u situaciji kada smo u poslednje tri godine vratili roditeljima oko 3,5 milijardi dinara na ime duplo skuplje naplaćenog boravka dece u vrtićima u periodu od 2008 - 2012. godine. Za te pare koje su uzete od roditelja dok je Beogradom vladala prethodna gradska vlast mogli smo da izgradimo još 15 vrtića – zaključio je Vesić.