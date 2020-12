Vesić: Sutra krivična prijava za most na Adi

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će sutra biti podneta krivična prijava za korupciju protiv NN lica za igradnju Mosta na Adi, da će cena spomenika Stefanu Nemanji biti objavljena kada spomenik bude postavljen, a da nije tajna da će Savski trg koštati više od 20 miliona evra.

Vesić u intervjuu za Večernje novosti kaže da sada prvi put postoji dokaz, ugovor koji dokazuje korupciju tokom izgradnje mosta na Adi.

On dodaje da se u medijima pojavio ugovor između izvođača radova i nepoznate grčke firme u kojem se kaže da će ta kompanija dobiti novac, ako pomenuti izvođač dobije posao.

"To je korupcija na kvadrat. Nismo uprli prstom ni u Đilasa niti u bilo koga drugog, već tražimo, pošto su taj novac dali Beograđani kroz budžet grada, da se istraži ko je 2,5 miliona evra stavio u svoj džep. Mislim da to nije normalno i da je to posao za tužilaštvo", rekao je Vesić u intervjuu za Novosti.

"Zato je (Dragan) Đilas nervozan. Jasno mi je da ne može da odgovara zašto je ostavio 1,2 milijarde evra duga Beogradu, ali za ovo može", naveo je Vesić.

Povodom kritika koje mu se upućuju, kaže da je sve što uradi u Beogradu je ogledalo nesposobnosti onih koji ga napadaju i koji napadaju predsednika Aleksandra Vučića, jer su sve to imali priliku i sami da urade, a nisu.

"Priliku da se sete da obnove Savski trg i podignu spomenik Stefanu Nemanji imali su i Đilas i Tadić i mnogi pre njih, a nisu. Kada nešto radite nekako mu dođe prirodno da vas napadaju oni koji ne rade ništa", ističe Vesić.

Kada su u pitanju napadi zbog spomenika Stefanu Nemanji smatra da je problem u tome što je taj spomenik simbol Srbije za koju se Vučić bori - "Srbije koja slavi i poštuje svoju istoriju i vladare, ali i ponosno korača ka Evropi, ne ugrožavajući nikog drugog".

"A oni žele Srbiju koja se izvinjava, nema istoriju, u kojoj se građanima nameću razne ideologije. Zato su toliko histerični oko spomenika, jer će njegovo podizanje biti pečat na pobedu srpske politike u Srbiji i Beogradu. Nije Stefan Nemanja zaslužio da na njemu leče komplekse", poručuje Vesić.

Cenu je, kaže , odredila Vlada i veruje da će kada bude postavljen spomenik to biti i objavljeno.

"Nema razloga da to ostane nekakva tajna, kao što nije tajna ni da da će Savski trg koštati više od 20 miliona evra", napominje Vecić.

Onima koji ga kritikuju za inflaciju spomenika, poručuje da će ih biti još veća inflacija.

"Spomenike će dobiti Mihajlo Pupin, Meša Selimović, Miloš Crnjanski, Jovan Jovanović Zmaj, despot Stefan Lazarević, Vasko Popa, Aleksandar Deroko, kralj Aleksandar, heroji sa Košara, Diana Budisavljević. Mislim i da bi kralj Milan trebalo da dobije spomenik. Svima njima su mnoge prethodne vlasti morale da odaju počast. Za nekog je to možda inflacija spomenika, za mene je naša obaveza prema precima koji su nešto učinili za ovu zemlju i naš narod", ukazukje Vesić.

Na pitanje da ga predsednik, Vučić zove kad nešto ne valja u gradu, kaže da ga je zvao pre neko, oko jedan posle ponoći, zbog javne rasvete koja nije radila.

"Sa tim se naši politički protivnici šegače, ali to govori o našem pristupu onim čime se bavimo. Ne možete biti uspešni u svom poslu ako nemate strast, a Vučić je vrlo posvećen svom poslu, a i ja sam", navodi Vesić i podseća da je za poslednjih pet godina obnovljeno skoro 500 fasada.

Na pitanje zašto ga prati negativan publicitet, odgovara da kada ste sposobniji od drugih, tada je najlakše da vas napadaju. "

"Ponavljam, sve što uradim u Beogradu je merilo nesposobnosti Dragana Đilasa i njegovih prethodnika. Kao što je sve što Vučić uradi u Srbiji merilo nesposobnosti Borisa Tadića i njegovih prethodnika".

Povodom stanja u gradskoj kasi kaže da će na kraju sledeće godine, dug grada Beograda biće 295 miliona evra, za skoro 900 miliona manji od onoga što je ostavio Đilas.

"Budžet Beograda za 2021. biće 1,068 milijardi evra. Tu je i budžet gradskih preduzeća koji će biti veći od milijardu evra. Smanjili smo budžet za nekih 13 odsto zbog epidemije korona virusa, jer su prihodi manji. Posebno sam ponosan to je što se nismo zadužili nijedan dinar, već vraćamo nasleđene Đilasove kredite. Naš fiskalni deficit biće samo 2,52 odsto, odnosno oko dve milijarde dinara. Nastavićemo da 70 odsto budžeta dajemo na saobraćaj, socijalu", objašnjava Vesić.

Za projekte će biti izdvojeno čak 15,15 odsto budžeta, što je 18,7 milijardi dinara, a to je predviđeno za investicije - Bulevar patrijarha Pavla, vodovod Makiš-Mladenovac, toplovod Obrenovac-Beograd, izgradnju 14 vrtića, 322 raskrsnice sa novim semaforima na kojima će senzori meriti gustinu saobraća i automatski određivati dužinu trajanja zelenog ili crvenog svetla, 100 novih autobusa, četiri nove javne garaže, početak izgradnje metroa...

Na pitanje koliko je realno da će se Beograđani voziti metroom 2028, kaže da to garantuje.

"Država je obezbedila 4,4 milijarde za ovaj projekat, imamo političku volju, završili smo sve što je neophodno, Francuzi projektuju metro u etapama, usvaja se Zakon o metrou i počinjemo izgradnju", zaključio je Vesić.