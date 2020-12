Vesić: Budžet razvojni, nismo uzeli ni dinar kredita

Budžet grada Beograda za 2021. godinu je domaćinski i razvojni, ocenio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodao da je budžet prilagođen ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi naša i svetska ekonomija, ali da se nije odustalo ni od jednog projekta.

“Ovo je budžet kontunuiteta jer se naš grad ubrzano razvija poslednjih sedam godina”, istakao je Vesić na sednici gradskog parlamenta, obrazlažući budžet za sledeću godinu.

Precizirao je da budžet grada Beograda za 2021. godinu, zajedno sa budžetima gradskih opština, iznosi 124.996.624.827 dinara, odnosno 1,068 milijardi evra.

“Ponosno mogu da vam kažem da smo ovu tešku godinu, štedeći i smanjujući budžet, uspešno završili. Nismo ni dinar smanjili kada su u pitanju davanja za socijalu ili predškolske ustanove i nismo uzeli ni dinar kredita, a nije da nam nisu nudili”, rekao je Vesić i dodao da je svaki takav predlog odbijen, a da je vraćeno 34.977.604 evra starih kredita.

Vesić je naveo da je prethodna gradska vlast ostavila 1,2 milijarde evra duga i dodao da će, ako danasbude usvojen ovaj budžet, dug grada Beograda 31. decembra naredne godine biti oko 295 miliona evra.

Naveo je da procenjeni fiskalni deficit iznosi 2.514.688.402 dinara, odnosno 2,52 odsto ukupnih tekućih prihoda budžeta i dodao da je to najmanji fiskalni deficit od 2011. godine, te da je manji i od deficita u republičkom budžetu koji iznosi oko tri odsto.

“Ovaj fiskalni deficit je u potpunosti je pokriven suficitom koji se prenosi iz budžeta za ovu godinu. Tako suštinski deficita nema”, rekao je Vesić.

Vesić je podsetio da je od 14. do 28. novembra održana javna rasprava o budžetu za sedeću godinu tokom koje je stiglo 10.046 predloga građana i građanskih udruženja.

“U ovom budžetu nalazi se tačno 2.119 predloga građana Beograda koje smo prihvatili. Ljudi su predlagali ono što je njima problem od igrališta, vrtića, parkova, trotoara, ležećih policajaca do biciklističkih staza. 24 predloga se odnosi na to gde da budu stanice metroa što znači da ljudi veruju da ćemo do kraja sledeće godine početi da gradimo metro”, rekao je Vesić.

Dodao je da je uslovno prihvaćeno još 2.765 predloga koji će biti realizovani tokom 2022. godine.