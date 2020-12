VESIĆ ZA PINK: Savski trg će biti završen do januara! Spomenik Stefanu Nemanji je konačna pobeda srpske politike u Srbiji (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je danas da će Savski trg biti završen do kraja januara, zajedno sa spomenikom Stefanu Nemanji koji će biti visok 23 metara, čija je težina 80 tona, od čega je 56 tona samo bronza.

- Taj spomenik će biti konačna pobeda srpske politike u Srbiji. To je jedinstven spomenik u svetu. Verujem da će svi posetioci Beograda želeti da ga vide jer pokazuje da Srbija konačno poštuje svoju istoriju, kulturu i vladare – naveo je Vesić.

Kako je dodao, svi ti sukobi u vezi sa spomenikom nisu estetske ili naučne prirode, već imamo problem ideološke prirode.

- U Srbiji postoji jedna manjina, ta lažna srpska elita, koja podizanje spomenik Stefanu Nemanji, koji je prodložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, doživljavaju kao kraj njihove politike u kojoj je Srbija bila slaba i morala je da se izvinjava drugima – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, problem je što to Vučićev predlog i što se spomenik uopšte podiže.

- Ako pogledate njihovu politiku Srbija ne treba da podiže spomenik ni jednom vladaru, samo da ćuti i da se izvinjava – rekao je zamenik gradonačelnika Beograda.

Srbija među zemljama koje su najviše pomogle privredi

Vesić je govoreći o borbi za epidemijeom, naveo da je Grad Beograd doneo odluku da za 50 odsto umanjimo zakupninu za decembar I januar ugostiteljima, kinematografima i onima koji su ugradskom poslovnom prostoru.

- To znači da će biti manje za oko 350.000 evra u gradskom bužetu grada, ali smo razumeli da je to naš doprinos svima njima, da oni te pare iskoriste da plate zaposlene makar minimalni lični dohodak, jer to su ljudi koji žive od svog rada – konobari, šankeri, kuvari...- naveo je Vesić.

Kako kaže, Srbija je među zemljama koje su proporcionalno broju stanovnika najviše dale za pomoć privredi.