PRESTONICA PUNA ŽIVOTA! Pogledajte kako izgleda Beograd nakon donošenja NOVIH MERA: Pije se kafa u centru kao pre, ali se OVO RAZLIKUJE (FOTO)

Nakon usvajanja novih mera Kriznog štaba Beograd je "živnuo", ali ne u onoj meri koliko se možda očekivalo, što je dobro.

Čini se da su građani shvatili opasnost virusa i da, nakon produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata, nisu odmah pohrlili da sa prijateljima popiju piće u kafiću.

U centru grada primetno je i da su pojedine radnje i knjižare zatvorene posle 17 sati - da li zbog toga što se pridržavaju epidemioloških mera ili nisu razumeli da nove mere stupaju na snagu danas, nije nam poznato.

Situacija u Knez Mihailovoj malo je drugačija od one van strogog centra - pešačka zona je puna prolaznika, a i u kafićima je više gostiju. Međutim, ceo doživljaj "kvari" nedostatak muzike.

U svakom slučaju raduje to što Beograđani nisu nagrnuli na šoljice tople kafe, već su situaciju sa epidemijom shvatili ozbiljno.

Kako saznajemo, situacija je slična i u ostalim gradovima u Srbiji. Kafići rade, primetan je veći broj građana na ulicama, ali većih gužvi nema.

Nove mere već u petak

Podsetimo, od danas pa sve do petka na snazi su nove mere koje kažu da radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečijih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova.

Radno vreme ugostiteljskih objekata i to kafića i restorana, takođe će biti od ponedeljka do petka do 20 časova, s tim da u vremenu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka.

Takođe, radnim danima do 20 časova mogu da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport.

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine mogu raditi i radnim danima i vikendom do 21 čas.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije, počev od danas 21. decembra, mogu da rade svakog dana do 21 časova.

Dostava hrane, apoteke, državene laboratorije kao i benzinske pumpe mogu da rade svakog dan neograničeno radno vreme.

O merama za Novu godinu Krizni štab će odlučivati naknadno u petak 25. decembra.