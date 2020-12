Vesić: Beograd sledeće godine gradi šest vrtića, do 2023. još deset

Beograd je danas raspisao tender, vredan 1,9 milijardi dinara, odnosno 16,2 miliona evra, za izbor kompanija koje će do 2023. godine projektovati i graditi ukupno 16 novih vrtića, od čega naredne godine šest vrtića, a u periodu 2022–2023. godine još deset obdaništa, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je podsetio da Beograd, nezavisno od ovog tendera, u ovoj godini gradi ili je već izgradio osam vrtića.

– Završili smo vrtić u Surčinu, raspisali tender za rekonstrukciju aneksa gradske opštine Vračar u Kursulinoj ulici i pretvaranje ovog prostora u obdanište, a trenutno se grade vrtići u Ulici Miloja Zakića na Čukarici, Belom polju u Obrenovcu, Bloku 62 i na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu, u Novogradskoj ulici u Zemunu i u Bulevaru patrijarha Pavla u Rakovici – rekao je Vesić.

On je objasnio da tender koji je danas raspisan podrazumeva izgradnju 16 vrtića u naredne tri godine, od čega šest tokom 2022. godine.

– Naredne godine gradimo šest vrtića i to u naselju Mirijevo na Zvezdari, naselju Braće Jerković na Voždovcu, u naselju Borča na Paliluli, naselju Miljakovac 3 u Rakovici, u selu Stepojevac u Lazarevcu i u Mladenovcu – rekao je Vesić.

Dodao je da to znači da će tokom ove i naredne godine Beograd dobiti, sa osam obdaništa koji se već grade ili su izgrađeni, 14 novih vrtića u kojima će biti mesta za oko tri hiljade dece.

– Osim toga, u periodu 2022–2023. godine gradimo još deset vrtića u kojima će biti mesta za oko dve hiljade mališana. Lokacije za ovih deset vrtića biće određene tokom naredne godine u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu, a već sada znamo da će jedan od tih deset vrtića biti u Sremčici – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je rekao da će tako Beograd od 2020. do 2023. godine, za četiri godine, izgraditi ukupno 24 vrtića u kojima će biti mesta za više od pet hiljada dece.

– Ove godine je oko tri hiljade dece bilo na listi čekanja za mesto u vrtićima, dok je 2014. godine na mesto u vrtićima čekalo deset hiljada dece. To znači da već krajem naredne godine u Beogradu neće biti liste čekanja. To je jedna od najvećih pobeda koje smo postigli u gradu. Sve to smo uradili u situaciji kada smo u poslednje tri godine vratili roditeljima oko 3,5 milijardi dinara za duplo skuplju cenu boravka dece u vrtićima, koliko je gradska vlast naplaćivala roditeljima u periodu od 2008. do 2013. godine. Za taj novac mogli smo da izgradimo 17 novih vrtića – poručio je Vesić.