VESIĆ ZA PINK: Tradicionalni doček Nove godine bio bi epidemiološki rizik! Beograd to nikada nije tražio, sada je najbitnije da budemo odgovorni! (VIDEO)

Gradska vlast u Beogradu nije ni tražila organizovani doček Nove godine, jer smo bili svesni da je to epidemiološki rizik, izjavio je za NOVO JUTRO TV PINK zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Ovo će biti drugačija Nova godina, neće biti onog tradicionalnog dočeka na koji smo navikli i po kojoj je Beograd poznat, ali ovo je bila i drugačija godina, tako da je na neki način i prirodno da Nova godina ne bude proslavljena na isti način", rekao je Vesić.

Kako kaže, važno je da građani znaju da tokom Nove godine treba da budemo odgovorni, da izbegavamo velike proslave, kako bi što više nas dočekalo vakcinaciju koja je počela, i podsetio da je Srbija treća zemlja u Evropi koja je započela vakcinaciju.

Vesić je rekao da se gradska vlast u Beogradu trudila tokom ove jeseni da obezbedi da pivreda radi.

"Ja sam često bio napadan zbog toga, ali moj posao je da obezbedim da se sačuvaju radna mesta, i trudili smo se da nađemo meru između zaštite javnog zdravlja s jedne strane i s druge da privreda radi, jer nama u sektoru ugostiteljstva u Beogradu radi 40.000 ljudi. To je 40.000 porodica, ti ljudi treba da odnesu svojim porodicama platu, da kupe deci nešto za Novu godinu. I zato je bilo važno da nađemo meru. Ja sam ponosan što sam se izborio za to, da se u Beogradu radi makar do 18 sati. Neće se raditi ni u Parizu ni u Londonu, ni u Berlinu ni u mnogim drugim gradovima", naglasio je Vesić.

Ocenio je da je nađena mera između potrebe očuvanja javnog zdravlja i radnih mesta.

"Svako radno mesto koje se sačuva je velika stvar, a s druge strane zato nikada nismo ni tražili organizovani doček Nove godine, jer smo bili svesni da su lekari u pravu kad su govorili da je to epidemiološki rizik. Zato je dovoljno da se radi do 18 sati, pa onda sačekamo Novu godinu kod svojih kuća, a radiće se i 1. i 2. januara. I verujem da će ova godina ostati za nama i da ćemo sledeće godine uz pomoć vakcine već posle nekoiliko meseci se sećati ovoga što se dešavalo kao nekog ružnog sna", rekao je Vesić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa istakao je da ukoliko građani budu odgovorni u toku novogodišnje noći, imamo šansu da u januaru imamo manje zaraženih i preminulih.

“Jedva čekam da se završi ova godina, prosto psihološki je lakše”, rekao je Milovanović.

Komentarišući to što se neko zaleteo kolima u doktora Kona, Milovanović ističe da je to jeziva situacija, i da je za svaku osudu.

“Mislim da je bitno da ljudi probaju da udanašnjem i sutrašnjem danu iskoriste i pre podne, da se izbegne špic.

Vesić je rekao da je jučerašnja poseta predsednika Vučića Zaječaru pokazatelj kako se Srbija ravnomerno razvija.

“Uvek želim da se što više stvari dešava u Beogradu, ali je jako bitno da se razvijaju gradovi koji su dalje odprestonice. Danas mnogo brže možemo da dođemo do svih gradova u Srbiji. Takođe,bitno je da ljudi ostaju u njima i da imaju radna mesta”, rekao je Vesić.

Kako kaže, važno je i što će Turski tok početi da radi, jer će to obezbediti da dobijamo gas iz više izvora.

“Vučić je pokrenuo jedan projekat koji jarazvijam već nekoliko godina, a to je izgradnja 24 vrtića u Beogradu, od kojih se trenutno gradi osam”, rekao je Vesić, i dodao da će još 6 da se radi već početkom naredne godine.

Ističe da će u ovih 24 vrtića biti oko 5 hiljada dece, i da će se time obezbediti da svako dete u Beogradu ima mesto u vrtiću.

Dodaje da je to velika pobeda.