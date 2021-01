VESIĆ: Zbog Zvezde sam bežao iz vojske!

Podizanje spomenika Stefanu Nemanji će biti konačna pobeda srpske politike u Srbiji, istakao je u razgovoru za „Alo!“ Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, i poručio da će 25. januara radovi na Savskom trgu biti završeni i spomenik kompletiran.

- Bićemo spremni da predsednik Vučuć otkrije spomenik na Svetog Savu. Eto čekali smo osam vekova da rodonačelnik najznačajnije srpske srednjevokevne dinastije dobije spomenik. Ove godine će u Beogradu spomenike dobiti i Dijana Budisavljević, Mihailo Pupin, Branko Pešić, Meša Selimović, Jovan Jovanović Zmaj, Miloš Crnjanski, Aleksandar Deroko, Vasko Popa...

Kako komentarišete negativne komentare dela opozicije na račun spomenika?

- To je sukob dve politike. Vučićeva politika znači ekonomski, vojno i politički snažna Srbija, koja poštuje prošlost, svoju kulturu i takva je deo Evrope. Takva Srbija podiže Nemanji spomenik. Politika naših protivnika je slaba Srbija koja se izvinjava i nema pravo da slavi svoje vladare i istoriju. Njima smeta to što uopšte Stefan Nemanja dobija spomenik u Beogradu.

Da li Vas predsednik Vučić često zove da pita kako napreduju radovi, da li su ispoštovani rokovi?

- Zove, vodi računa o tome. Naravno da je zainteresovan, jer kad prolazi gradom vidi da li se nešto radi ili vidi da negde nešto nije u redu. Tajna Vučićevog uspeha jeste to što pokazuje neverovatnu posvećenost poslu. Meni je drago što sarađujem sa njim jer mislim da je jedan od najznačajnijih modernih političara u istoriji Srbije. Znamo se iz studentskih dana. Ta transformaciju Srbije koju je on uradio od slabe i poražene države u balkansku ekonomsku, vojnu i političku silu izučavaće se u istoriji.

Dragan Đilas je za Novu godinu izjavio da ste Vi i Vučić već izgubili Beograd, šta biste mu odgovorili na to?

- Svako ima novogodišnje želje. Neki ljudi žele da lete na Mars, neki da dobiju vilu ili Miki Mausa. Đilas je poželeo vlast. Samo pre nego što dođe prvo do mene a tek onda do Vučića, mora da se izbori da u opoziciji pobedi one koji su popularniji od njega. A to su Obradović, Jeremić, POKS, Radulović, Metla pa čak i Marinika.

Deo opozicije smatra da je za njih biti ili ne biti da pobede Vučića na predsedničkim izborima, kakve su im šanse?

- Za njih su svaki izbori biti ili ne biti i uvek će ih izgubiti jer ne razumeju da ljudima morate dati konkretne rezultate i viziju, da nije dovoljno vikati „Ua Vučić“. Oni će na predsedničkim izborima biti potučeni do nogu.

Koji su Vaši uzori u politici?

- Moj politički uzor je Vinston Čerčil. Mislim da je on najveći političar 20 veka, spasao je i svet i Veliku Britaniju u trenutku kada je Britanija bila pod veliki pritiskom Nemačke. Kada su u pitanju gradonačelnici Beograda uzori su mi Vlada Ilić i Branko Pešić, lideri sa vizijom kojima i danas dugujemo zašto je naš grad ovako lep.

Kako ćete provesti božićne praznike?

- Radno. Dok sam na ovom mestu nemam mogućnosti da odem negde za praznike.

Da li pored toliko obaveza uspevate da se posvetite porodici?

- Trudim se da imam vremena za porodicu, nemam dovoljno. Najviše mrzim političare koji dođu na neku funkciju pa onda kukaju kako im je teško, a niko ih nije bio po ušima da uzmu funkciju. Ja sam ponosan na posao koji radim i na čast koja mi je ukazana.

Šta radite u trenucima predaha, da li se bavite sportom, imate li neki hobi?

- Treniram tri puta nedeljno, a hobi mi je kupovina starih knjiga. Volim da gledam sport, gledam svaki sport od bilijara i golfa do fudbala.

Kada smo kod sporta hoće li biti publike na utakmici Zvezda - Milan, kakve su Vaše procene?

- Voleo bih da bude publike. Utamica se igra na moj rođendan. Otkriću vam jednu tajnu, kada je Zvezda igrala sa Milanom, 9. novembra 1988. godine pala je ona čuvena magla zbog koje je utakmica prekinuta u 64. minutu. Tada sam bio u JNA u Somboru. Bio sam u vazduhoplovstvu u plavoj uniformi RV i PVO pa su ovi što nisu videli vojsku kao Sergej Trifunović šerovali tu sliku kao da sam bio u policiji. Pobegao sam iz kasarne sa jednim drugom, Slovencem, da gledam tu utakmicu. Drugu utakmicu, sutradan, slušao sam na tranzistoru u kasarni. Daće Bog da im vratimo za tu maglu ove godine.

U Beogradu se živi bolje

Šta smatrate najvećim uspehom na mestu zamenika gradonačelnika Beograda?

- Smatram da je najveći uspeh Beograda, ne samo moj uspeh jer sam ja deo tima koji vodi grad već osam godina, to što se u Beogradu živi bolje. Danas je prosečna plata u Beogradu 638 evra, a bila je 452 evra. Nezaposlenost je 8,1 odsto, a bila je 16 odsto. To što se u Beogradu više radi, što se grad se spustio na reke, to je najveći uspeh.

Izgradnja vrtića mi je najdraži projekat

Kakav je plan za Beograd u 2021. godini?

- Naš najveći projekat je izgradnja metroa i on će početi do kraja sledeće godine izgradnjom depoa na Makiškom polju. To je projekat vredan 4,4 milijarde evra. Metro je prvi put najvaljen 1971. godine, trebalo nam je 50 godina da počnemo da ga gradimo. Važan projekat će biti i izgradnja Obilaznice oko Beograda i kada je završimo više nećemo imati tranzitni saobraćaj kroz grad i smanjićemo zagađenje. Najdraži projekat mi je izgradnja vrtića