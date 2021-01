PUNKTOVI NA SVAKOJ OPŠTINI: Goran Vesić o predlogu prestonice za organizaciju vakcinacije građana

"Moj posao je da brinem da što više Beograđana bude zaštićeno i vakcinisano", istakao je zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je da je Grad izašao sa idejom da se organizuje 17 punktova u 17 gradskih opština na kojima bi se vršila vakcinacija građana protiv koronavirusa.

Kako je rekao za televiziju Pink, Grad je poslao predlog i biće spreman obezbeđujući te punktove, a Vlada će doneti odluku kada će i koliko tih punktova koristiti što zavisi od broja vakcina.

On je dodao da Domovi zdravlja po opštinama nisu najpogodnija rešenja za imunizaciju stanovništva iz, kako je naveo, nekoliko razloga: to su leče ljudi od nekih drugih oboljenja, nema dovoljno prostora u prizemlju, stariji bi morali da se penju što predstavlja problem.

Zato će, objašnjava, to biti uglavnom sportski objekti poput SC Šumice, SC Vračar, kao i ustanove kulture do kojih je lako doći i gde postoji prostor za lekare koji vrše lekarske preglede pre same imunizacije, kao i prostori gde ljudi mogu da se parkiraju...

Upitan da li će primiti vakcinu i koju, Vesić je odgovorio da će se svakako vakcinisati kao i da mu je svejedno koji je proizvođač.

"Spreman sam, ne samo ja nego uostalom celo rukovodstvo Grada, da primimo vakcinu prvi ali odluka o tome zavisi od Vlade. Nije bitno koja je u pitanju, primiću bilo koju vakcinu koju odobre nadležni", zaključio je Vesić.