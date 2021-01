Za 17 dana biće otkriven spomenik na koji Srbija čeka osam vekova (FOTO+VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas radove na Savskom trgu i spomeniku Stefanu Nemanji koji će, kako je istakao, biti završen za 17 dana i poručio da je podizanja spomenika, na koji naša zemlja čeka osam vekova, dokaz koliko se Srbija okrenula svojoj tradiciji i koliko ljubomorno čuva svoju istoriju.

Vesić je naveo da je dobra vest za sve građane to što će konačno u januaru biti završen taj spomenik, a poručio je onima koji ne vole Stefana Nemanju i misle da to nije dobro za Srbiju, da će se to ipak dogoditi.

"Za samo godinu dana Srbija će podići spomenik Stefanu Nemanji i to na predlog predsednika Aleksandra Vučića, posle osam vekova čekanja", istakao je Vesić.

Podsetio je da je predsednik Vučić nedavno bio u Hilandaru, gde je rekao da će država pomoći obnovu manastira koji je podigao upravo Stefan Nemanja.

Zamenik gradonačelnika je podsetio i da je završen Hram Svetog Save na Vračaru, na koji se čekalo od tridesetih godina prošlog veka.

"To su istorijske stvari koje bi mnoge generacije poželele da mogu da učine i to je dokaz koliko se Srbija okrenula svojoj tradiciji i koliko čuva ljubomorno svoju istoriju i kulturu tako da su ovo veliki dani za Srbiju i ja sam srećan da svi možemo da budemo srećni što živimo u ovo doba koje mnoge generacije nisu doživele, a verovatno su zaslužnije od nas", naglasio je Vesić.

Kada je reč o radovima na spomeniku, Vesić je kazao da se danas skida poslednja skela, počinje postavljanje rasvete, kao i reflektorska stakla koja će biti ispod samog spomenika.

Počelo se i sa postavljanjem šatora kako ne bi stajao za vreme snega, a kocka koja je pronađena u jednoj od obližnjih ulica - Ulici Milovana Milovanovića, staru preko 100 godina, pronađenu ispod asfalta kojim je samo bila prekrivena u 20. veku, sada je očišćena i biće iskorišćena oko samog spomenika.

"Tako će prilaz spomeniku biti mnogo lepši. Sve će biti gotovo za 17 dana i 27. januara ćemo otkriti spomenik Stefanu Nemanji, spomenik koji čekamo osam vekova", zaključio je Vesić.