VESIĆ: Zimska služba obavila odličan posao, sve ulice prvog prioriteta su ČISTE I PROHODNE (FOTO)

Zamenik gradonačelnika je istakao da javni prevoz od jutros radi bez ikakvih problema i zastoja.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je danas da su sve gradske ulice prvog prioriteta čiste i prohodne u centru grada, a da će biti potrebno još nekoliko sati da budu očišćene sve ulice u višim delovima grada, posebno na Avali.

Vesić je istakao da javni prevoz od jutros radi bez ikakvih problema i zastoja, uz dva manja zastoja koja nisu imala veze sa čišćenjem i jednim u Ritopeku koji se redovno dešava kada padne sneg.

Jutros u 05.05 u ulici Cvijićeva imali smo zastoj na linijama 28,40,77 i 79 zbog drveta koje je palo preko kontaktne mreže na saobraćajnicu. Saobraćaj je normalizovan oko 6 sati, napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.

Takođe, u 05.35 došlo je do zastoja na Autokomandi na linijama 9 i 14 zbog kvara jednog tramvaja. Saobraćaj je normalizivan u 06.02. Od 05.15 na liniji 304 za Ritopek zbog klizavog kolovoza skraćena je trasa do Boleč kafane. Na toj trasi kada padne sneg na istom mestu uvek dolazi do skraćenja linije. Očekuje se normalizacija saobraćaja tokom jutra.

Vesić je naveo da je juče naložio da tokom noći na ulicama radi 74 kamiona za čišćenje snega, na kojima je radilo 163 ljudi. Tokom noći priključilo se 10 kamiona Gradske čistoće, Zelenila i Vodovoda i kanalizacije kao pomoć za čišćenje.

Radi se sa 14 punktova na kojima ima 20.000 tona soli. Noćas je posuto 1.230 tona soli i 450 tona mešavine sa kamenim agregatom, kako bi bile očišćene ulice i sprečeno stvaranje leda na kolovozu, istakao je Vesić.

On je podsetio da Grad Beograd održava 2.287 km putne mreže, kao i 300 km ulica koje pripadaju Republici. 1.804 km ulica su u prvom prioritetu jer njima saobraća javni prevoz i one se čiste za četiri sata nakon prestanka padavina.

Vesić je ukazao da to kako veliki posao Beograd put radi za grad govori i podatak da je Beograd udaljen od Londona 2.097 km a od Moskve 2.223 km.

Grad Beograd je proteklih nedelja podelio gradskim opštinama 320 tona soli koje su spakovane u 64.000 džakova težine pet5 kg. Ta so deli se besplatno, a upravnici zgrada mogu da je preuzmu u gradskim opštinama, naveo je Vesić.