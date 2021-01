HANDANOVIĆ: Ovogodišnji Međunarodni filmski festival FEST održaće se u pomerenom terminu - od 2 do 11. aprila

Kako je obavestio direktor Centra beogradskih festivala, Damir Handanović, ovogodišnji Međunarodni filmski festival FEST, održaće se u pomerenom terminu. Prateći kalendar održavanja velikih svetskih filmskih manifestacija - filmski festival u Berlinu pomeren je za mart, dodela Oskara za april, Kanski festival za jun - tako će i FEST najverovatnije biti održan od 2 do 11. aprila, kasnije nego inače.

Takođe, 30. izdanje „Belefa“ planira se za kraj juna ili početak jula, ali sa preoblikovanim konceptom.

Handanović veruje da će u prilog novim terminima održavanja manifestacija ići i to da će se do aprila već osetiti pozitivne posledice vakcinacije koja u Srbiji uzima zamah, a svakako će bitu još masovnija u februaru i martu kako kod nas u zemlji, tako i u inostranstvu. Uz povoljnije vremenske uslove i manje zaraženih, pretpostavlja se i relaksaciju mera, smatra se da će publika moći bolje da oseti festivalsku atmosferu. Handanović je istakao da će program FEST-a biti veoma kvalitetan, posebno ako se ima u vidu kakva je kinematografska godina iza nas. Plan je da se program FEST-a prikaže u manjim dvoranama, ali sa maksimalnim brojem projekcija, od jutarnjih do kasnih večernjih, kako bi se u potpunosti iskoristio broj mesta koji u tom trenutku bude dozvoljen.

Sekretarijat za kulturu grada Beograda je raspisao redovni godišnji konkurs, koji će biti otvoren za prijave do 1. marta.