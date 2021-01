ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA PETE BEOGRADSKE GIMNAZIJE! VESIĆ: Sada sa ponosom mogu da kažem da ovo jeste hotel, ali najbolji hotel za đake

Rekonstrukcija Pete beogradske gimnazije je završena, a tim povodom školu su obišli zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da su, kada je počela obnova Pete beogradske gimnazije, na društvenim mrežama pisane neistine kako će škola da se gasi i da će na tom mestu biti hotel.

"Sada sa ponosom mogu da kažem da ovo jeste hotel, ali najbolji hotel za đake. Ova gimnazija izgleda bolje od mnogih hotela u Beogradu i ovo je trenutno najbolja i najmodernija škola. Srećan sam što svakih nekoliko meseci neku drugu školu proglasimo najmodernijom. Do skora je to bila škola u Leštanima, koja je završena u septembru prošle godine, a sada je to Peta beogradska gimnazija", rekao je Vesić.

Rekonstrukcija te škole je, kaže, primer kako zajedničkim radom Republike, Grada i Opštine mogu da se ostvare veliki rezultati.

Ministar Ružić rekao je da maturanti Pete beogradske gimnazije ostvaruju odlične rezultate i prolaz na fakultetima Univerziteta u Beogradu, te dodao da ta škola prati promenu gimnazijskog kurikuluma i ima odeljenja za učenike sa posebnim znanjima i sposobnostima u oblasti prirodnih, ali i društvenih nauka.

Podsetio je da je fasada na zgradi Pete beogradske gimnazije urađena 2019. godine i dodao da je rekonstrukcija škole bila zaista potrebna, a počela je u februaru prošle godine.

Ružić je naveo da je za radove vladina Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima izdvojila 482 miliona dinara, da je opština Palilula izdvojila značajan deo sredstava, Grad Beograd, dok je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvojilo šest miliona dinara za opremanje kabineta prirodnih nauka.

"Mislim da će ovaj objekat zaista poslužiti na korist 1243-oje učenika i 103-oje zaposlenih u ovoj školi", dodao je Ružić.

Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić je rekao da u Petu beogradsku gimnaziju nije ulagano više decenija.

"Uspeli smo da napravimo potpuno novu gimnaziju jer kada uđete unutra, izgleda kao da je iznova izgrađena. Drago mi što će deca to moći da koriste decenijama koje slede i puno mi je srce što smo ovakvom energijom, radom i disciplinom, u rokovima, iako je epidemija korona virusa, uspeli da završimo ovaj projekat", rekao je Jovičić.

Direktorka Pete beogradske gimnazije Borka Popović zahvalila je svima koji su pomogli da ta škola bude rekonstruisana i dodala da će to veoma značiti učenicima, ali i zaposlenima.

"Naša specijalizovana odeljenja za biologiju, hemiju i istorijsko-geografsko odeljenje sada imati još bolje uslove za rad i ne samo oni nego svih 1.243, a nadamo se i više učenika Pete beogradske gimnazije", rekla je Popović.